山口エリアでは、実に、45年ぶりとなる新型車両です。



JR西日本はきょう（26日）下関市でこの新型車両を含め山陽線で走る3つのシリーズの車両を報道関係者に公開しました。



下関市大和町にあるJR西日本の下関総合車両所で公開されたのは、「RedWing」「Urara」「Kizashi」と名付けられた227系の3シリーズの車両です。



このうち、「きざし」は45年ぶりに山口エリアで新たに導入される車両で同じタイプの車両＝、「レッドウイング」は山陽本線の広島エリア、「うらら」は岡山エリアですでに走っています。





「きざし」は山口エリアに新たな変革をもたらすようにと、愛称がつけられました。デザインコンセプトは「維新の陽光」、維新のイメージが夜明け前の漆黒と差し込む光の金色で表現されています。車内は、スムースに乗り降りができるよう出入り口付近のスペースが従来より拡大されていて、情報表示装置による行き先案内は日本語と英語が表示されます。また、トイレはバリアフリーになっていて、車いすやベビーカーを利用する人のためのスペースも設けられています。（下関総合車両所 小森一所長）「これでシリーズ3つ揃いました。あの遠方からお越しのお客様もですねこの山口エリアの車両を楽しんでいただきたいですし、逆に山口から岡山や広島に行くとですね、普段乗っている車両とは違った表情の車両をお楽しみいただけるので、旅行のお楽しみというのも増やせたんじゃないかなと思います」山陽線の岩国・下関駅間で導入される「きざし」は2両編成3本と3両編成6本で、ことしの夏以降、既存の車両と順次入れ替えていくということです。