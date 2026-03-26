名古屋市科学館にあさってオープンする、屋外展示施設の「鉄道ひろば」。報道向けの内覧会が行われました。

【写真を見る】展示施設｢鉄道ひろば｣内覧会 注目は“世界で唯一”残るドイツ製のSL 車輪が回転する臨場感も！ 名古屋市科学館に3月28日オープン

注目は、明治から昭和にかけて名古屋市内などを走っていたSL。ドイツで製造されたもので、今ではたった一つしか残されていないB6形蒸気機関車という貴重な車両です。圧縮した空気の力で車輪が動くほか、煙突から煙が出たりするよう、手が加えられました。

前名古屋市長が掲げた“ある構想”が議論に

実はこのSL、今から10年前の2016年まで名古屋市科学館に展示されていたもの。前の名古屋市長が掲げた、このSLの活用をめぐる「ある構想」が大きな議論に。





（河村たかし前市長 2012年）「あおなみ線でレゴランドまで行って1日1往復でもすれば、どえらい人気で凄いことになる」

あおなみ線にSLを走らせ、名古屋を「鉄道の聖地」にすることを目指した河村たかし前市長。しかし、莫大な費用がかかるうえに線路整備の難しさなどの課題が壁に。

規模を縮小して走行する案も…

そこで次に出てきた案が…



（竹内悠記者 2019年 名古屋市科学館）

「信号機だけが置かれている名古屋市科学館ですが、白川公園内まで数百メートルにわたって線路が敷かれ、SLが走ることになります」



規模を縮小した形でSLを走らせる計画もありましたが…断念。

こうした紆余曲折の末に着地したのが、あさって28日にオープンする「鉄道ひろば」。車輪が動く様子が見られるのは平日は1日3回、土日祝日は7回。蒸気の代わりに空気の力で車輪を回転させます。

実際に走っているかのような臨場感も！

運転室には、圧力計や石炭を燃やす「火室」などが当時のまま残されていて、イベントの時などには中に入ることもできるということです。



（中島胡桃記者）

「運転室でハンドルを引くと、車輪が回転し実際に走っているかのような音や振動を感じることができます」

このほか、SLの客車も展示されています。天皇陛下や皇族が乗るお召し列車と連結する専用の客車には、ゆったりとした一人がけの椅子や調理室まで備わった、豪華な作りを見学することができます。



このSLが、かつてのように東海地方を駆け抜けることはありませんが、多くの人に与える夢やSLの魅力が衰えることはありません。