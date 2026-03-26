俳優的場浩司（56）が26日、ブログを更新。ついに“スマホデビュー”を果たしたことを報告した。

的場は長年“ガラケー”を愛用してきたが、昨年5月の投稿では「俺のガラケーに最終通告的なメールが届いた…」とNTTドコモの3Gサービス「FOMA」および「iモード」が26年3月31日をもって終了するとの通知を受け「なんでスマホを持ってる事が前提で進んでるんだぁ…民主主義だからか…俺達みたいなガラケーユーザーは絶滅危惧種なんだぜ（笑）…もう少し優しくしてくれよ（笑）…」と嘆いていた。

そして今回の投稿で「さてさて、ついにという感じでスマホを持った…」と報告。「まだ全然馴染めない…スマホを持つ手もおっかなびっくりだよ…使い方なんて全然分からん…ガラケーよりも使い勝手がいい？誰が言った？今の俺は地獄だぜ…」とつづった。

ショップ店員からていねいな説明を受けたというが、「機械音痴の俺は家に帰った瞬間からチンプンカンプン…おそらくまだちゃんと初期の登録すら出来てない気がする…なんか画面を触る度に『許可する』『許可しない』的な文字が出てきてさ…その文字の前に書いてある単語の意味すら分からんから許可していいのか分からん（笑）…『iCloud』ってなんじゃい？今までの人生で見たことも聞いたこともない単語…」と困惑する様子をつづった。

数日前の投稿では、花見がてらウオーキングをしていたら迷子になってしまい「マジメに街中で遭難するかと思ったわ…」と明かしていた的場。スマホの地図アプリを手に入れたものの「『これでもう迷子になりませんね』って？なるに決まってんだろ？地図みたいなのを押したら日本地図が出てきたぞ？日本地図見て自分が今どこにいるかなんざ分からんだろうが（笑）…」とボヤいた。

周囲からは「サファリで色々と調べられますよ」と助言されるそうだが、「サファリっての押しても長文で説明文が出てくるが単語の意味が分からん…今の俺からすればスマホは不便でしかない…」とゲンナリ。「Instagramってのを始めるつもりだが…いつになるやら…『スマホでチャッピーさんと会話してる』なんて話もよく聞くがチャッピーさんは何処の誰なんだ？（笑）…俺は永遠に出会えん気がする…」とAIチャットサービス「ChatGPT」の呼称にも戸惑い、「俺の周りのiPhoneユーザーの方…至急、連絡して俺をレスキューしてくれ（笑）…ヨロシク…」と助けを求めた。