ペルシャ湾のイラン沖に位置するカーグ島を捉えた衛星画像＝2024年10月3日/Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2024/Getty Images

（CNN）イラン陸軍のジャハンシャヒ司令官は26日、地上戦は一段と「敵にとって危険で、大きな代償を伴うものになる」と発言した。

イラン学生通信（ISNA）によると、イラン陸軍を指揮するアリ・ジャハンシャヒ准将は「敵は地上戦がより危険で、より大きな代償を伴う、取り返しのつかないものになることを認識する必要がある」と述べた。

さらに「国境地帯における敵の動きはすべて監視されており、我々はあらゆるシナリオに備えている」と説明。「イランの地理は隅から隅まで守られている」と付け加えた。

メフル通信も同日、自社の調査で得た情報として、「イランの特殊部隊やゲリラ部隊」は戦争が激化した場合、「米国に痛烈な打撃」を与える準備ができていると報じた。

CNNの報道では、トランプ政権はペルシャ湾北東部に浮かぶ小島カーグ島を掌握するため米軍を投入し、イランにホルムズ海峡再開を迫る圧力とする案を検討している。

この問題に関する米国の諜報（ちょうほう）に詳しい複数の関係者によると、ここ数週間のイランは米国による島の制圧作戦に備えてトラップを設置したり、追加の兵員や防空システムをカーグ島に移動させたりしているとされる。

ただ、米国の当局者や軍事の専門家からは、こうした地上作戦は米国側に多数の死傷者が出る可能性を含め、相当なリスクを伴うとの指摘が出ている。