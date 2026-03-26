「I’m not buying it」の意味は？直訳からは考えられない...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「信じないよ」でした！

「I’m not buying it」は、「信じないよ」を表す表現。

「buy」には「買う」以外にも、「（話などを）信じる・受け入れる」という意味があります。そのため「not buy」で、「信じない」「納得しない」といったニュアンスになりますよ。

「My brother says that his latest scheme will make millions, but I’m not buying it.」

（弟は、最新のスキームで何百万ドルも稼げると言っているが、私はそれを信じていない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。