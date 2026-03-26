全国5番目に古い！4月で100周年の小諸市動物園がリニューアルオープンへ【長野】
４月で開園100周年を迎える小諸市動物園。リニューアルオープンを前に26日、報道関係者を対象とした内覧会が開かれました。
ポニーにウサギ、そしてフンボルトペンギンも。4月で開園100周年を迎える「小諸市動物園」です。
現在、リニューアル工事が続いていて、26日は報道関係者が対象の内覧会が開かれました。
今回の整備で看板や獣舎を建て替え。新たに「アルパカ」と「チンチラ」そして「プレーリードッグ」が仲間入りしました。
きょうは記念グッズも発表。飼育員がデザインしたトートバッグや「100周年記念ロゴ」の、動物たちがあしらわれたタオルなどさまざまな形で、100周年を盛り上げます。
小諸市 小泉 俊博市長
「多くの皆さまに愛され100年という年月を多くの動物たちと過ごしてきた。4月からの1年間が多くの皆さまの記憶に残る1年となるようまた皆さまと共に盛大な100周年をお祝いし、今後100年を見据えた新たなスタートを切れるようにこの1年間過ごしてまいりたい」
小諸市動物園のリニューアルオープンは4月26日となっています。