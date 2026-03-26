４月で開園100周年を迎える小諸市動物園。リニューアルオープンを前に26日、報道関係者を対象とした内覧会が開かれました。



ポニーにウサギ、そしてフンボルトペンギンも。4月で開園100周年を迎える「小諸市動物園」です。



現在、リニューアル工事が続いていて、26日は報道関係者が対象の内覧会が開かれました。



今回の整備で看板や獣舎を建て替え。新たに「アルパカ」と「チンチラ」そして「プレーリードッグ」が仲間入りしました。





1926年（大正15年）に開園した小諸市動物園。県内では最も古く全国では5番目に古い動物園です。きょうは記念グッズも発表。飼育員がデザインしたトートバッグや「100周年記念ロゴ」の、動物たちがあしらわれたタオルなどさまざまな形で、100周年を盛り上げます。小諸市 小泉 俊博市長「多くの皆さまに愛され100年という年月を多くの動物たちと過ごしてきた。4月からの1年間が多くの皆さまの記憶に残る1年となるようまた皆さまと共に盛大な100周年をお祝いし、今後100年を見据えた新たなスタートを切れるようにこの1年間過ごしてまいりたい」小諸市動物園のリニューアルオープンは4月26日となっています。