遊んで学ぶ「セサミストリート・プレイパーク」がNHK Eテレで放送開始。インタラクティブゲームで、子どもの心と体が弾む！
セサミワークショップが制作する新シリーズ「セサミストリート・プレイパーク」が、2026年4月1日(水)午前7時より、NHK Eテレ「The Wakey Show」にて放送を開始する。エルモやクッキーモンスター、ジュリアといった「セサミストリート」の仲間たちとインタラクティブなゲームで楽しく遊びながら学べる本シリーズは、画面の前の子どもたちとその家族へ体も心も弾むような笑顔あふれる時間をもたらす。思わず参加したくなる遊びの中で、家族や友だちとつながる楽しさも感じられるコーナーだ。
【写真】声を合わせて楽しむインタラクティブなゲーム「キープ・ザ・リズム」
本シリーズは、「The Wakey Show」で放送されるセサミストリートのコーナー第2弾として、毎週約2分のエピソード(全16話)を展開予定。2025年度放送の「エルモの Like It ラップ」では、日本全国の子どもたちがオリジナルのラップを披露し、自分らしさや誇りに思うことを表現した。本シリーズも、そのインクルーシブな世界観を受け継ぎながら、ゲームを中心とした構成へとバージョンアップ。遊びを通して学ぶ楽しさを伝える。
■遊びで家族とつながる
各エピソードでは、エルモがプレイパークを訪れ、4つのゲームからその日のゲームを選び、遊びがスタートする。エルモ、クッキーモンスター、ジュリアに加え、4人の子どもたち(べに、たいき、レオン、めい)が登場する回もあり、それぞれ認知能力を育むインタラクティブなゲームに挑戦する。視聴者の子どもたちも、家族や友だちと一緒に、楽しい音楽に合わせて体を動かしたり、リズムを刻んだり、目や耳を使って考えたりして、楽しむことができる。
本シリーズの放送開始に際し、セサミワークショップ・バイスプレジデント兼セサミストリートジャパン代表の長岡学さんは「遊びは、子どもたちが学び、他者とつながり、自分自身を表現するために最も大切な手段のひとつです。『セサミストリート・プレイパーク』を通して、本年度もNHK Eテレ『The Wakey Show』とご一緒し、日本中のご家庭に、楽しい学びの体験をお届けできることをとてもうれしく思います。子どもたちとご家族が一緒に学び、笑顔でつながることは、我々にとって最も大切なことです」とコメントしている。
■本シリーズに登場する4つのゲーム
■キープ・ザ・リズム
自分の声を楽器にして、エルモたちと声の合奏をするゲーム。
■フレンズ・マッチ
セサミストリートの仲間の動きをよく見て、同じ動きを見つけるゲーム。
■カラームーブ
色の指示や、サプライズで現れるクッキーモンスターの合図に合わせて体を動かすゲーム。
■ロボ・ゴー・ゴー！
指示をよく聞いて、クッキーモンスター・ロボの動きを推測するゲーム。
「セサミストリート・プレイパーク」は、子どもたちの主体的な参加を促し、家族とのつながりや学ぶ楽しさを育むことを目指している。
■「セサミストリート・プレイパーク」概要
制作・著作：セサミワークショップ
制作協力：セサミストリートジャパン合同会社、株式会社ディレクションズ、株式会社FAB
音楽制作：CHI-MEY(チーミー)
イラスト制作：おおさわ ゆう、渋谷 ミナミ
放送：NHK Eテレ「The Wakey Show」内 毎週水曜日
7時〜7時20分／再放送 17時10分〜17時30分
■セサミストリートジャパンおよびセサミワークショップについて
セサミストリートジャパンは、「セサミストリート」をはじめさまざまな活動を世界中で展開している非営利団体セサミワークショップの日本法人。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきた。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、190以上の国や地域で良質な教育を届けている。
子どもの心と体の成長を支える、セサミストリート最新のプレイパーク体験。セサミストリートならではの遊びを通して学ぶ体験を、「The Wakey Show」とともに楽しもう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
本シリーズは、「The Wakey Show」で放送されるセサミストリートのコーナー第2弾として、毎週約2分のエピソード(全16話)を展開予定。2025年度放送の「エルモの Like It ラップ」では、日本全国の子どもたちがオリジナルのラップを披露し、自分らしさや誇りに思うことを表現した。本シリーズも、そのインクルーシブな世界観を受け継ぎながら、ゲームを中心とした構成へとバージョンアップ。遊びを通して学ぶ楽しさを伝える。
■遊びで家族とつながる
各エピソードでは、エルモがプレイパークを訪れ、4つのゲームからその日のゲームを選び、遊びがスタートする。エルモ、クッキーモンスター、ジュリアに加え、4人の子どもたち(べに、たいき、レオン、めい)が登場する回もあり、それぞれ認知能力を育むインタラクティブなゲームに挑戦する。視聴者の子どもたちも、家族や友だちと一緒に、楽しい音楽に合わせて体を動かしたり、リズムを刻んだり、目や耳を使って考えたりして、楽しむことができる。
本シリーズの放送開始に際し、セサミワークショップ・バイスプレジデント兼セサミストリートジャパン代表の長岡学さんは「遊びは、子どもたちが学び、他者とつながり、自分自身を表現するために最も大切な手段のひとつです。『セサミストリート・プレイパーク』を通して、本年度もNHK Eテレ『The Wakey Show』とご一緒し、日本中のご家庭に、楽しい学びの体験をお届けできることをとてもうれしく思います。子どもたちとご家族が一緒に学び、笑顔でつながることは、我々にとって最も大切なことです」とコメントしている。
■本シリーズに登場する4つのゲーム
■キープ・ザ・リズム
自分の声を楽器にして、エルモたちと声の合奏をするゲーム。
■フレンズ・マッチ
セサミストリートの仲間の動きをよく見て、同じ動きを見つけるゲーム。
■カラームーブ
色の指示や、サプライズで現れるクッキーモンスターの合図に合わせて体を動かすゲーム。
■ロボ・ゴー・ゴー！
指示をよく聞いて、クッキーモンスター・ロボの動きを推測するゲーム。
「セサミストリート・プレイパーク」は、子どもたちの主体的な参加を促し、家族とのつながりや学ぶ楽しさを育むことを目指している。
■「セサミストリート・プレイパーク」概要
制作・著作：セサミワークショップ
制作協力：セサミストリートジャパン合同会社、株式会社ディレクションズ、株式会社FAB
音楽制作：CHI-MEY(チーミー)
イラスト制作：おおさわ ゆう、渋谷 ミナミ
放送：NHK Eテレ「The Wakey Show」内 毎週水曜日
7時〜7時20分／再放送 17時10分〜17時30分
■セサミストリートジャパンおよびセサミワークショップについて
セサミストリートジャパンは、「セサミストリート」をはじめさまざまな活動を世界中で展開している非営利団体セサミワークショップの日本法人。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきた。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、190以上の国や地域で良質な教育を届けている。
子どもの心と体の成長を支える、セサミストリート最新のプレイパーク体験。セサミストリートならではの遊びを通して学ぶ体験を、「The Wakey Show」とともに楽しもう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。