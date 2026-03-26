【名湯百選】好き＆行ってみたい「新潟県の温泉」ランキング！ 2位「貝掛温泉」を抑えた堂々の1位は？
山や川など豊かな自然に恵まれた新潟県には、多彩な温泉がそろっています。静かな山あいの温泉からレトロな温泉街まで、旅情あふれる温泉地が多いのも特徴です。
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい新潟県の温泉」ランキングを紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
男女別の内風呂は源泉浴槽と加温浴槽が並んでおり、交互浴が推奨されています。野趣あふれる露天風呂は、紅葉など四季の移ろいを楽しめるのも魅力です。
▼回答者コメント
「目や疲労回復にいい温泉みたいなので行ってみたい」（40代女性／神奈川県）
「水が特殊そうだから」（40代男性／愛知県）
「実際に出張の際に行って疲れが取れたのを印象的に覚えてるから」（20代男性／広島県）
松林や海岸線が織りなす景色が美しく、部屋や露天風呂からオーシャンビューを望める宿が集まっています。源泉を引き込んだ足湯も点在しており、温泉卵も作れるのでおすすめです。
▼回答者コメント
「日本海に沈む夕日の美しさが素晴らしく、波音を聞きながらの入浴は非日常を感じさせてくれそうだからです」（40代女性／鹿児島県）
「落ち着いてリラックスしそうだから」（30代男性／北海道）
「レトロなお宿も多くてゆったり出来る」（50代女性／埼玉県）
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい新潟県の温泉」ランキングを紹介します！
2位：貝掛温泉／78票2位にランクインしたのは、貝掛温泉です。越後湯沢駅から車で約20分と好アクセスな、行きやすい秘湯として親しまれています。開湯700年の歴史を持ち、日本三大「目の温泉」の1つとしても有名です。
男女別の内風呂は源泉浴槽と加温浴槽が並んでおり、交互浴が推奨されています。野趣あふれる露天風呂は、紅葉など四季の移ろいを楽しめるのも魅力です。
▼回答者コメント
「目や疲労回復にいい温泉みたいなので行ってみたい」（40代女性／神奈川県）
「水が特殊そうだから」（40代男性／愛知県）
「実際に出張の際に行って疲れが取れたのを印象的に覚えてるから」（20代男性／広島県）
1位：瀬波温泉／127票1位にランクインしたのは、瀬波温泉です。歌人・与謝野晶子が短歌を詠んだ景勝地としても知られる人気の温泉地。良好な泉質と豊富な湯量を誇り、約95℃あるといわれる源泉の熱さも自慢です。
松林や海岸線が織りなす景色が美しく、部屋や露天風呂からオーシャンビューを望める宿が集まっています。源泉を引き込んだ足湯も点在しており、温泉卵も作れるのでおすすめです。
▼回答者コメント
「日本海に沈む夕日の美しさが素晴らしく、波音を聞きながらの入浴は非日常を感じさせてくれそうだからです」（40代女性／鹿児島県）
「落ち着いてリラックスしそうだから」（30代男性／北海道）
「レトロなお宿も多くてゆったり出来る」（50代女性／埼玉県）
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)