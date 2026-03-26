ランジェリーブランドRAVIJOUR（ラビジュール）が、2026年初の新作を発表。咲き誇る花々や艶めきを表現したアイテムを、無二の透明感と色気、気品で同世代女性らにも人気のセクシー女優・MINAMOさんがまとう新ビジュアルを公開しました。



【写真】色気と気品にあふれるMINAMOさん

同ブランドは、「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案しています。



今回の新作は「2026 COLLECTION #3」。静かにほどける艶めきを表現したグラマーアップブラや、重なり合う花びらのようなデザインが特徴のトリックリフトブラ、ほんのり施されたラメに視線を奪われるホットリフトブラ、またそれぞれおそろいのショーツ・Tバックも展開しています。



新作発売を記念して、公式オンラインストアや全国店舗で1万8000円以上購入した人を対象にボトムス2枚セットをプレゼント。ショーツまたはTバックがランダムで2枚入っています。



【MINAMOさんプロフィル】

ミナモ 153センチB88W54H88 2021年6月にSODクリエイト専属女優デビュー。セクシー業界でトップクラスへと上りつめると同時にさまざまなジャンルで活躍。ランジェリーブランド｢RAVIJOUR（ラヴィジュール）｣をはじめとするモデル業や、約30万人の登録者数を誇るYouTubeチャンネルなど、インフルエンサーとしての存在感を発揮している。