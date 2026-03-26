「7ヶ月の息子が写ってるうううう」加藤ミリヤ、家族旅行で北海道へ！ 「ベビーも男の子だったのね」
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤさんは3月25日、自身のInstagramを更新。家族旅行で北海道を訪れたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】加藤ミリヤ＆息子たちの旅行ショット
ファンからは「7ヶ月の息子が写ってるうううう」「ベビーも男の子だったのね」「後ろ姿は長男くんかな？」「貴重な息子くんたちとの写真見れてうれしいです」「パワフル母ちゃん」「幸せなんだな〜って伝わってくる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】加藤ミリヤ＆息子たちの旅行ショット
「貴重な息子くんたちとの写真見れてうれしいです」加藤さんは「今年の春休み。長年行きたかったクラブメッドへ」とつづり、11枚の写真を投稿。北海道のリゾート施設「クラブメッド・北海道 サホロ」に家族で滞在したことを報告しました。加藤さんは、スキーを楽しむ姿や息子たちとのショットを掲載。特に8枚目は、0歳の三男とのツーショットです。
2025年8月に「第三子を無事に出産いたしました」2025年8月21日の投稿で「このたび、第三子を無事に出産いたしました」と報告していた加藤さん。また、同年9月27日の投稿では、白い着物姿でお宮参りをする姿を公開していました。今回の投稿で、そこからすくすくと成長していることを実感したファンも多いのではないでしょうか。
(文:堀井 ユウ)