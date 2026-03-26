ユニクロ「UT」から“浮世絵コレクション”が登場！ 猫や狐など動物をテーマにしたデザイン4種
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月6日（月）から、動物をテーマにした浮世絵コレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】猫や象も！ おしゃれでかわいい浮世絵コレクション一覧
■全4種類のデザインを用意
今回発売される浮世絵コレクションは、江戸の人々の生活と文化や動物との深い関係を、絵師による多彩な表現で楽しめるアイテム。
ラインナップには、猫や狐といった身近な動物から、象などの舶来、または空想上の生き物までさまざまな動物が描かれた全4種類が展開される。
いずれも、洗濯可能な綿100％を使用。サイズはS、M、L、XL、XXLのほか、オンラインストア限定の3XLと4XLがそろう。
【写真】猫や象も！ おしゃれでかわいい浮世絵コレクション一覧
■全4種類のデザインを用意
今回発売される浮世絵コレクションは、江戸の人々の生活と文化や動物との深い関係を、絵師による多彩な表現で楽しめるアイテム。
ラインナップには、猫や狐といった身近な動物から、象などの舶来、または空想上の生き物までさまざまな動物が描かれた全4種類が展開される。
いずれも、洗濯可能な綿100％を使用。サイズはS、M、L、XL、XXLのほか、オンラインストア限定の3XLと4XLがそろう。