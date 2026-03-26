温泉熱で育ったバナナと地元銘柄豚

東伊豆町に、いま人気を集めているカレーがあります。

【写真を見る】地元の食材を盛り込んだ「完熟バナナの熱川ポークカレー」

＜来園者＞

「普通のカレーとちょっと違う感じで、すごくおいしいです」

今回の「しずおか産」は、地元の食材を盛り込んだ「完熟バナナの熱川ポークカレー」です。

東伊豆町にある動植物園「熱川バナナワニ園」では、熱川温泉の熱を利用した温室で、約100頭のワニやバナナなどの熱帯植物を育てています。

このバナナと、地元の精肉店が扱う豚肉を使ったコラボメニューが2025年11月から始まりました。

それが「完熟バナナの熱川ポークカレー」です。

最大のポイントは、コンフィチュールと呼ばれるバナナのジャムを混ぜ込んだルーと、甘みのある脂が特徴の銘柄豚「熱川ポーク」です。

カレールーに混ぜているのは...？

調理を担当しているのは、伊東市でジビエ料理店「ビストロ・ケン」を営む川島健シェフです。

＜ビストロ・ケン 川島健シェフ＞

「バナナは火を入れて煮詰めまして、うまみと甘みを凝縮させたものをカレールーに混ぜています。熱川ポークは、すね肉を圧力鍋でトロトロに煮込んで、それを入れてあります」

＜柴田寛人記者＞

「ブタのすね肉がものすごく軟らかく煮込んであって、カレーのルーとうまく混ざり合ってるし、バナナの甘みが口の中にグワッと広がって、おいしさが増します」

「他の部位ではなかなか出しづらい」トロッと感

豚肉を提供しているのは熱川精肉店です。こちらの精肉店では静岡県産の豚肉を「枝肉」で仕入れ、店内で加工処理をしています。

新鮮な肉を早く販売できる上に、大きさや切り方など客の要望に沿った切り方が可能です。

＜熱川精肉店 太田久美子さん＞

「伊豆では枝肉から処理をしている店が少ない。それはもっと売りにしていこうという形で、地名であって、店名についている熱川というのをつけて、（店内の豚肉を）熱川ポークと呼んでいます」

バナナワニ園のカレーに使われているのは、熱川ポークの「すね肉」です。

＜太田さん＞

「前腕と後ろのもものところですね。（すね肉は）基本的にはひき肉とかになってしまう部位なので、なかなか調理が難しいところになる」

カレーを作っている川島シェフは、このすね肉を骨付きで購入し、骨から出汁をとって1時間以上煮込むことで肉を軟らかくしています。

＜川島シェフ＞

Q. なぜすね肉を選んだ？

「煮込むととてもおいしくなるんですね。ゼラチンが溶けてコラーゲンになり、トロトロになる」

Q. 他の部位だと出ない味？

「そうですね、このトロッと感は他の部位ではなかなか出しづらい」

伊豆の魅力を一皿に 月に300食売れる看板メニューへ

子どもから大人まで人気のこのカレーは、いまでは月に300食売れる看板メニューになりました。

バナナと熱川ポークをカレーに。異色のコラボを提案した神山浩子園長は、このカレーから伊豆の魅力を発信したいと考えています。

＜熱川バナナワニ園 神山浩子園長＞

「伊豆にはすごく魅力的なものがたくさんありまして、それが掛け合わさると、すごく大きな力になるというところで、たくさんの方に召し上がっていただいて、また伊豆に来るきっかけにもなったらうれしいなと思っています」

「完熟バナナの熱川ポークカレー」は、温泉街・熱川の魅力を味覚で伝えています。

【施設情報】

・場所：熱川バナナワニ園分園フルーツパーラー

・住所：静岡県東伊豆町奈良本1255-1

・営業時間：午前9時～午後5時

・電話：0557-23-1105（年中無休）