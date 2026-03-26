シェラトン鹿児島の最上階のレストランに4月、新しい料理長が就任します。フランス料理のコンクールで優勝した一流のシェフ。その優勝したメニューを期間限定で楽しむことができます。



鹿児島市のシェラトン鹿児島の最上階にあるレストラン「FLYING HOG GRILL」。4月、新しい料理長に就任するのは、霧島市出身の池之上哲平さんです。池之上さんは2025年、フランス料理のコンクール「ジャン・シリンジャー杯」で日本一に輝きました。技術や創造性、そして美しさが問われる大会で、優勝すると、フランスで最も歴史のある国際料理コンクールに日本代表として出場することができます。





シェラトン鹿児島ではこの大会で優勝したメニューを4月から期間限定で提供。ランチとディナーそれぞれ、コース料理を楽しむことができます。（シェラトン鹿児島・池之上哲平シェフ）「準決勝が魚料理。その準決の魚料理を全くそのままというよりもちょっとブラッシュアップしてより美味しく。肉料理はもう本当にそのまま。再現。その優勝した作品に鹿児島の食材を結構取り入れていて、そのままの一皿でこのレストランで提供可能だと」メインは鹿肉。鹿肉とフォアグラのムースを竹炭を使ったクレープの生地でつつみ、低温でじっくりと焼き上げた一品です。（シェラトン鹿児島・池之上哲平シェフ）「鹿の出汁と赤ワインがベースに煮ているクラシックな古典的な方法でソースを仕上げている」（横山あさみアナウンサー）「いただきます。まろやかな塩味があって、だからこそシカ肉の本来の旨味がすごくよくひきたっている。本当に柔らかくてとろけるような口当たり」前菜からデザートまで。味はもちろん、見た目も華やかで美しい、特別な日にいただきたいフルコースです。（シェラトン鹿児島・池之上哲平シェフ）「ここまでくるのに十何年だが、やっぱり毎日意識して県外で修行してきた。お客様にいろんな方向から楽しんでいただけたらと思っている」特別コースは、4月1日から5月まで楽しむことができます。