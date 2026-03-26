「本当に残念」各地で水道メーターの盗難相次ぐ 静岡市だけで61個のメーターが盗難被害 担当者困惑＝静岡県
静岡県内各地で水道メーターの盗難が相次いでいることが判明しました。静岡市だけでも61個のメーターが盗まれていて担当者も困惑しています。
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＜静岡市上下水道局お客様サービス課 佐野久主任主事＞「こちらにあったメーターが盗難にあったところ」
静岡市によりますと、3月23日、静岡市葵区の団地の管理者から水漏れが発生したと連絡があり、その後、水道メーターが外されていることが分かりました。さらに別の市営団地や県営団地でも被害が見つかり、3つの公営団地で計61個、被害総額は23万3508円にのぼります。
盗まれたメーターのほとんどは空室となっている部屋のもの。市は被害の全容の把握を急ぐとともに、盗難を防止する対策を進める方針です。
＜静岡市上下水道局お客様サービス課 佐野主任主事＞「こちらのメーターは皆さんから料金をいただいて、こちらのほうで購入したものなので本当に残念に思う」
県によりますと、被害は他の自治体でも確認され、少なくとも県内4つの市で計249個のメーターが無くなっているということです。