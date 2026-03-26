静岡県内各地で水道メーターの盗難が相次いでいることが判明しました。静岡市だけでも61個のメーターが盗まれていて担当者も困惑しています。

【写真を見る】静岡県内で水道メーターの盗難が相次ぐ

＜静岡市上下水道局お客様サービス課 佐野久主任主事＞

「こちらにあったメーターが盗難にあったところ」

Q. 元々はどのようについていた？

「青い蓋がしてあるが、それが元々なくて、その間にメーターがついていた」

静岡市によりますと、3月23日、静岡市葵区の団地の管理者から水漏れが発生したと連絡があり、その後、水道メーターが外されていることが分かりました。さらに別の市営団地や県営団地でも被害が見つかり、3つの公営団地で計61個、被害総額は23万3508円にのぼります。

盗まれたメーターのほとんどは空室となっている部屋のもの。市は被害の全容の把握を急ぐとともに、盗難を防止する対策を進める方針です。

＜静岡市上下水道局お客様サービス課 佐野主任主事＞

「こちらのメーターは皆さんから料金をいただいて、こちらのほうで購入したものなので本当に残念に思う」

県によりますと、被害は他の自治体でも確認され、少なくとも県内4つの市で計249個のメーターが無くなっているということです。