「かつや」がボリューム満点のテイクアウト専用メニュー3種を3/27から発売！ ロースカツ、海老フライ、から揚げを中心とした盛り合わせは大満足間違いなし

「かつや」からボリューム満点のテイクアウト専用メニュー全3種が3月27日より新登場

とんかつ専門店「かつや」から、自宅の食卓をわんぱくに彩るテイクアウト専用メニューが2026年3月27日に販売開始されます。

お一人様でのプチ贅沢にぴったりな、80gロースや海老フライが入った「かつや盛り」（1069円）。

さらに、ロースカツ2枚やから揚げ4個がドッサリ入って家族とのシェアに最適な「ペアBOX」（1501円）も登場します。

そして、ヒレカツやチキンカツまで計10個の揚げ物を詰め込んだ総力戦仕様の「盛り揚げBOX」（2149円）も見逃せません。

サクサクの衣と旨みたっぷりの肉汁を自宅で豪快に味わえる、圧倒的ボリュームの全3種。毎日の食事はもちろん、春のホームパーティーまで幅広くカバーする充実のラインナップです。

※価格は全て税込

（以下、プレスリリースより）

わんぱくに盛りアゲる！ボリューム満点「みんなで楽しめる盛り揚げBOX」「ひとり占めしたいかつや盛り」テイクアウト専用で3月27日新登場。

おうちで手軽に「かつや」のごちそうが楽しめるテイクアウト3種が新登場。人気の「ロースカツ」「海老フライ」、ジューシー「から揚げ」を中心にした盛り合わせメニュー。2026年3月27日(金)販売開始！

アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代⽥区/代表：⼤内 勇⼀)は、国内「かつや」にて「かつや盛り」「ペアBOX」「盛り揚げBOX」を2026年3月27日(金)より販売を開始いたします。

かつや公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/katsuya/

家族や仲間との食卓を、一人プチ贅沢に「かつや」の揚げ物で豪華に！

家族の食事やホームパーティー、ちょっとした集まりにもぴったり。

みんなでシェアして楽しめる、「かつや」自慢の揚げ物セットをぜひご自宅でお楽しみください。サクサク食感のとんかつ、旨みたっぷりのからあげ、プリっとしたエビフライを詰め合わせた、満足感たっぷりの商品です。

商品概要

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。

【テイクアウトメニュー】

■かつや盛り

（80gロース×1枚、チキンカツ×1枚、海老フライ×2本、から揚げ×2個）

通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円

■ペアBOX

（80gロース×2枚、海老フライ×2本、から揚げ×4個）

通常店舗：1,390円(税込1,501円)/券売機店舗：税込1,530円

■盛り揚げBOX

（80gロース×2枚、チキンカツ×2枚、ヒレカツ×2枚、海老フライ×2本、から揚げ×4個）

通常店舗：1,990円(税込2,149円)/券売機店舗：税込2,190円

■その他メニュー

かつやアプリについて

■かつやアプリなら、100円割引券がいつでもお手元のスマートフォンに

「かつやアプリ」では、店舗で使えるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など多様な機能をご用意しております。

アプリ内では、毎月店舗で配布している100円割引券と同様の100円引きクーポンを配布しています。

紙の割引券を忘れたり期限切れになった場合でも、お手元のスマートフォンから100円引きクーポンをいつでもご利用いただけます。

また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文を利用すると、事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるうえ、アプリ限定の100円引きクーポンが適用されます。

App Store

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6473354781

Google Play

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja

※アプリの各種機能は予告なく変更になる場合があります。

販売概要

販売期間 2026年3月27日(金)

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「かつや」※⼀部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01