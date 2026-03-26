山崎賢人、舘ひろしから「心の助け」 理由に苦笑い「初めてNG出してよかったと思った（笑）」
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』大ヒット御礼舞台あいさつが26日、都内で行われ、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、中川大志、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、稲葉友、和田聰宏、勝矢、玉木宏、舘ひろし、片桐健滋監督ら豪華キャスト・監督が集結した。
【写真】圧巻！大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
元新撰組・鬼の副長こと土方歳三役の舘は、撮影現場の雰囲気について「最高です」とにっこり。本作の主人公であり、「不死身の杉元」と呼ばれる杉元佐一を演じた山崎については、「この中で一番NGが多いのがたぶん僕なんですよ。でも、その次に多いのが山崎君。それがすごく私の心の助けになりました」といたずらっぽく笑った。
山崎は「初めてNGを出してよかったなと思いました（笑）」と苦笑しながら、「（撮影で）毎朝舘さんに会うと『コーヒー飲む？』と言ってくれて。飲みたいです！といただくんですけど、そうやって現場の士気を高めてくれる。本当に素敵です」と、魅力を語っていた。
本作は累計発行部数3000万部を突破した野田サトルの人気コミックを原作とする実写映画シリーズの最新作。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る壮絶なサバイバルが描かれる。
【写真】圧巻！大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
元新撰組・鬼の副長こと土方歳三役の舘は、撮影現場の雰囲気について「最高です」とにっこり。本作の主人公であり、「不死身の杉元」と呼ばれる杉元佐一を演じた山崎については、「この中で一番NGが多いのがたぶん僕なんですよ。でも、その次に多いのが山崎君。それがすごく私の心の助けになりました」といたずらっぽく笑った。
本作は累計発行部数3000万部を突破した野田サトルの人気コミックを原作とする実写映画シリーズの最新作。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る壮絶なサバイバルが描かれる。