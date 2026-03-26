教員グループが盗撮画像を共有していた事件の裁判。メンバーのひとりに検察は懲役3年6か月を求刑しました。

【写真を見る】｢盗撮画像共有｣教員グループ 神奈川の元教諭・石川勝也被告(28)に懲役3年6か月求刑 弁護側は執行猶予を求める 判決は4月14日

起訴状などによりますと、神奈川県の中学校元教諭･石川勝也被告（28）はおととし、当時勤務していた小学校で女子児童3人の下着を盗撮し、画像や動画をグループチャットに共有した罪などに問われています。石川被告は初公判で起訴内容を認めていて、きょう名古屋地裁で開かれた裁判で検察側は「性的に興奮するため被害者の顔写真もグループに投稿していて、人権を何重にも踏みにじり極めて悪質」と指摘。

検察側は懲役3年6か月を求刑 弁護側は執行猶予を求める

「他のメンバーが逮捕された後も、盗撮を続けていた」などと懲役3年6か月を求刑しました。一方、弁護側は「病院での治療を定期的に受けていて、弁償金の支払いも行っている」と執行猶予を求めました。判決は来月14日に言い渡されます。