欧州株　軟調　中東リスクで原油高、石油株と鉱山株で明暗分かれる
東京時間19:02現在
英ＦＴＳＥ100　 9982.17（-124.67　-1.25%）
独ＤＡＸ　　22615.00（-342.08　-1.51%）
仏ＣＡＣ40　 7766.67（-79.88　-1.03%）
スイスＳＭＩ　 12609.35（-109.01　-0.87%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【石油株】
東京時間19:02現在
ＢＰ　　　　　　　　　　 572.40（+5.30　+0.93%）
シェル 3455.50（+22.50　+0.66%）
タローオイル　　　 12.88（+0.38　+3.04%）
ケアン・エナジー　 264.50（-0.50　-0.19%）
トタル　　　　　　　　　　　 77.44（+0.57　+0.74%）

【鉱山株】
東京時間19:02現在
アントファガスタ　　　　 3309.00（-162.00　-4.67%）
アングロ・アメリカン　 3004.00（-169.00　-5.33%）
リオ・ティント　　　　　 6360.00（-203.00　-3.09%）