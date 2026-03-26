欧州株 軟調 中東リスクで原油高、石油株と鉱山株で明暗分かれる
欧州株 軟調 中東リスクで原油高、石油株と鉱山株で明暗分かれる
東京時間19:02現在
英ＦＴＳＥ100 9982.17（-124.67 -1.25%）
独ＤＡＸ 22615.00（-342.08 -1.51%）
仏ＣＡＣ40 7766.67（-79.88 -1.03%）
スイスＳＭＩ 12609.35（-109.01 -0.87%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【石油株】
東京時間19:02現在
ＢＰ 572.40（+5.30 +0.93%）
シェル 3455.50（+22.50 +0.66%）
タローオイル 12.88（+0.38 +3.04%）
ケアン・エナジー 264.50（-0.50 -0.19%）
トタル 77.44（+0.57 +0.74%）
【鉱山株】
東京時間19:02現在
アントファガスタ 3309.00（-162.00 -4.67%）
アングロ・アメリカン 3004.00（-169.00 -5.33%）
リオ・ティント 6360.00（-203.00 -3.09%）
東京時間19:02現在
英ＦＴＳＥ100 9982.17（-124.67 -1.25%）
独ＤＡＸ 22615.00（-342.08 -1.51%）
仏ＣＡＣ40 7766.67（-79.88 -1.03%）
スイスＳＭＩ 12609.35（-109.01 -0.87%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【石油株】
東京時間19:02現在
ＢＰ 572.40（+5.30 +0.93%）
シェル 3455.50（+22.50 +0.66%）
タローオイル 12.88（+0.38 +3.04%）
ケアン・エナジー 264.50（-0.50 -0.19%）
トタル 77.44（+0.57 +0.74%）
【鉱山株】
東京時間19:02現在
アントファガスタ 3309.00（-162.00 -4.67%）
アングロ・アメリカン 3004.00（-169.00 -5.33%）
リオ・ティント 6360.00（-203.00 -3.09%）