ＯＥＣＤ イラン情勢が世界経済の成長見通しを抑制、インフレを助長 ＯＥＣＤ イラン情勢が世界経済の成長見通しを抑制、インフレを助長

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ＯＥＣＤ イラン情勢が世界経済の成長見通しを抑制、インフレを助長



イランでの戦争が勃発する前は世界経済が予想を上回る成長軌道に乗っていたが、その見通しは今やほぼ消え去った

エネルギー価格の高騰と紛争の予測不可能性が、テクノロジー関連投資の拡大、実効関税率の引き下げ、2025年から持ち越された勢いといった追い風を相殺する

世界のGDP成長率は、昨年の3.3％から2026年には2.9％に鈍化し、2027年に3.0％へと小幅に上昇すると予測

G20のインフレ率は2026年に1.2ポイント上昇し、4.0％に達すると見込まれる



2026年の中国の成長率を4.4％（前回予測から変更なし）、2027年を4.3％（前回予測から変更なし）と予測

2026年の世界経済成長率を2.9％（前回予測から変更なし）、2027年を3.0％（前回予測は3.1％）と予測

2026年の英国の成長率を0.7%（前回予測は1.2%）、2027年は1.3%（前回予測から変更なし）と予測

2026年の米国成長率を2.0%（前回予測1.7%）、2027年を1.7%（前回予測1.9%）と予測

2026年のユーロ圏の成長率を0.8%（前回予測1.2%）、2027年を1.2%（前回予測1.4%）と予測

2026年および2027年の日本の成長率を0.9％と予測（いずれも据え置き）

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