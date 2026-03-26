中東から届く原油が大幅に減りつつあるなか、政府は26日から石油の国家備蓄の放出を始めました。今回の原油の高騰と供給不安に長野県内のバス事業者も頭を悩ませています。



運転士

「（何リットルくらい給油するんですか？）だいたい1日50リットルくらい」



長野県内で路線バスなどを運行する「長電バス」。中東情勢に伴う原油高を受け対策の検討を余儀なくされています。



長電バス整備部 山本典臣整備課長

「困ったなというのが一番ですよね。われわれバス事業者とかあるいは燃料を供給している事業者のレベルでどうにかできる問題ではないのでもう世界レベルの話ですからそこが一番不安」





長電バスでは、約170台のバスを所有していて、軽油は年間で約180万リットル使用します。車両基地には給油設備があり、週に2回、民間の事業者から供給されています。大量の軽油を使用するため価格が1リットルあたり1円上がるだけでも年間180万円費用がかさみます。そして、いま、価格以上に気になっているのが…。長電バス整備部 山本典臣整備課長「もっと不安なところは供給不安ですよね。供給していただけなければバスは動きませんので。先行きが見えないっていうところが1番不安ですね。」政府は、26日午前11時ごろから愛媛県今治市にある菊間国家石油備蓄基地から石油の放出を始めました。石油は隣接する石油元売り会社の製油所に送られたあと、ガソリンなどの石油関連製品として市場に出荷されます。長電バスは現時点では、燃料の供給が途絶えることはありませんが先行きが不透明なため、運転士にアイドリングストップを改めて徹底してもらうなどいま出来る努力を重ねています。長電バス整備部 山本典臣整備課長「私たちの使命はバスをいつも通り動かしていく。われわれ公共交通事業者が燃料の供給不安に陥ることなく安心して地域の足を守っていくそういうことができるように国や行政にはお力添えをいただきたい」