【わたしのサクラ】早咲きの新品種で春の訪れ実感 白梅との共演も 高岡古城公園
みなさんの身近なサクラや思い出のサクラを募集している「わたしのサクラ」。
寄せられた投稿を紹介します。
いま、見頃を迎えている高岡古城公園の「コシノカモザクラ」です。濃いピンク色が印象的で、ぱっと目を引く華やかさがありますね。
きょうは送ってくれた方と一緒にそのサクラを撮影してきました。
高岡市に住む国奥玉枝さんです。花が大好きで、季節ごとの花を見て回るのを楽しみにしています。
国奥さんの「わたしのサクラ」はーー。
◆国奥さん
「こちらが私の大好きなコシノカモザクラです」
実はこのサクラ、高岡古城公園で見つかった新品種なんです。2018年に正式に命名されました。
◆国奥さん
「花がピンク色で、早咲きのサクラで、花が咲いたら、いよいよ春が来たと感じられて、本当にかわいいサクラだと思います」
こちらのコシノカモザクラ、よく見ると、幹が折れ曲がっています。古城公園管理事務所によりますと、ずいぶん前に雪の重みで折れてしまいましたが、その後、手をかけて再生したということです。
地面に花がつくほど枝が垂れ下がっていても、元気に咲いています。美しさと力強さをあわせ持ったサクラですね。
◆国奥さん
「毎年、見に来ているんですけども、この傾きながら、一生懸命、きれいな花を咲かせてくれて、見てたら私も、もう少し頑張ってみようかなとパワーもらっています」
そして、もうひとつ見どころがあります。
◆国奥さん
「コラボレーション。きれいなんですよ。白とピンクときれいに見えます」
サクラとウメの共演です。「加賀の白梅」として親しまれている、「シロカガ」という品種のウメです。
高岡古城公園のサクラは、この後ソメイヨシノなどが開花しいよいよ本番です。
◆国奥さん
「自然な公園で自然なサクラをぜひ見に来てほしいです」
身近なサクラを大切に楽しんでいるのが素敵ですね。国奥さん、ご協力いただきありがとうございました。