みなさんの身近なサクラや思い出のサクラを募集している「わたしのサクラ」。

寄せられた投稿を紹介します。

いま、見頃を迎えている高岡古城公園の「コシノカモザクラ」です。濃いピンク色が印象的で、ぱっと目を引く華やかさがありますね。



きょうは送ってくれた方と一緒にそのサクラを撮影してきました。



高岡市に住む国奥玉枝さんです。花が大好きで、季節ごとの花を見て回るのを楽しみにしています。





高岡古城公園はサクラの名所として知られています。1800本のサクラが植えられていて、早咲きの品種も多くあります。国奥さんの「わたしのサクラ」はーー。

◆国奥さん

「こちらが私の大好きなコシノカモザクラです」



実はこのサクラ、高岡古城公園で見つかった新品種なんです。2018年に正式に命名されました。



◆国奥さん

「花がピンク色で、早咲きのサクラで、花が咲いたら、いよいよ春が来たと感じられて、本当にかわいいサクラだと思います」



こちらのコシノカモザクラ、よく見ると、幹が折れ曲がっています。古城公園管理事務所によりますと、ずいぶん前に雪の重みで折れてしまいましたが、その後、手をかけて再生したということです。



地面に花がつくほど枝が垂れ下がっていても、元気に咲いています。美しさと力強さをあわせ持ったサクラですね。



◆国奥さん

「毎年、見に来ているんですけども、この傾きながら、一生懸命、きれいな花を咲かせてくれて、見てたら私も、もう少し頑張ってみようかなとパワーもらっています」



そして、もうひとつ見どころがあります。



◆国奥さん

「コラボレーション。きれいなんですよ。白とピンクときれいに見えます」

サクラとウメの共演です。「加賀の白梅」として親しまれている、「シロカガ」という品種のウメです。



高岡古城公園のサクラは、この後ソメイヨシノなどが開花しいよいよ本番です。



◆国奥さん

「自然な公園で自然なサクラをぜひ見に来てほしいです」



身近なサクラを大切に楽しんでいるのが素敵ですね。国奥さん、ご協力いただきありがとうございました。