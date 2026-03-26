MLB Japanが8日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）がオープン戦で見せた一打と、劇的な“イメチェン”姿を公開し、ファンから熱視線が注がれている。

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古巣エンゼルスとのオープン戦。大谷は、満塁の場面で鮮やかなタイムリーツーベースヒットを放った。投稿された写真は、大谷が一塁へ走り出した瞬間のソロショット。侍ジャパンでの見せた長い髪から、サッパリとした短髪姿に変化している。シーズン開幕を前に、大谷の清々しいスタイルに注目が集まった。

【画像】短髪に“イメチェン”した大谷翔平（画像はドジャース公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「古巣エンゼルスへの最高の恩返し、そして変わらぬ絆を感じる素晴らしい一打に胸が熱くなりました」「いつも、カッコいいですね」といったコメントが寄せられた。また、「髪切って少し少年ぽくなったみたい 雰囲気がぜんぜん変わりましたね」「髪切ってる～かわいい」「髪切っただけなのにめっちゃスタイリッシュで爆イケになるのなんなん」といった反響も寄せられている。