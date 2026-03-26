

○日清粉Ｇ <2002> [東証Ｐ]

発行済み株式数の2.95％にあたる854万6000株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



○クックパッド <2193> [東証Ｓ]

発行済み株式数の26.6％にあたる2862万1500株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



○オイシックス <3182> [東証Ｐ]

発行済み株式数の2.69％にあたる102万株の自社株を消却する。消却予定日は3月30日。



○カーリット <4275> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.17％にあたる27万2000株の自社株を消却する。消却予定日は3月30日。



○ロート <4527> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.66％にあたる150万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月27日から12月31日まで。



○富士通 <6702> [東証Ｐ]

発行済み株式数の16.0％にあたる3億3133万0185株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



○小林洋行 <8742> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.93％にあたる35万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から9月30日まで。



○京王 <9008> [東証Ｐ]

発行済み株式数の2.09％にあたる249万8100株の自社株を消却する。消却予定日は4月30日。



［2026年3月26日］



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