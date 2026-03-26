3月24日、マツコ・デラックスがMCを務めるバラエティ番組『マツコの知らない世界』（TBS系）が放送された。春の和菓子が紹介されたが、番組内でのマツコの“メイクの変化”が注目を集めているようだ。

マツコが、毎回登場する“ある世界に人生を捧げたスペシャリスト”とトークを繰り広げる同番組。今回も、独特の世界が紹介された。

「前半は『春の和菓子の世界』でイタリア人女性バイヤーがご当地の和菓子を、後半は『空港絶景の世界』で飛行機と絶景を1枚に収めるカメラマンの写真が紹介されました。和菓子パートでは、和菓子36品が映り、マツコさんも興味をそそられていました」（スポーツ紙記者）

ただ、放送後のXでは

《マツコ、メイク変わったわね》

《マツコなんで今日メイク違うんだろう》

《いつもとメイクが違う？》

など、メイクの変化に困惑する声が聞かれていたのだ。ただ、真相はこうだ。

「和菓子パートでのマツコさんは、暗い色を使ったメイクで、眉も少し濃いめに引いていました。ただ、この和菓子の映像は、2022年4月に放送されたもので、4年前のものになります。じっさい番組でも『2022年4月12日放送 新撮を加え再編集』とテロップが表示されています。

当時、コロナ感染対策として設置されていたアクリル板が2人の間にありましたからね。いまのマツコさんのメイクと違う印象を受ける人もいたのでしょう。3月17日の放送でも、2023年11月の昭和レトロ喫茶店の映像を紹介する場面もあったため、過去の映像を織り交ぜているようです」（芸能記者）

マツコは2月9日の情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話で出演し、首の緊急手術を受け、入院中であることを告白。3月10日には、ミッツ・マングローブがラジオ番組『松井愛のすこ〜し愛してMORE』（MBEラジオ）で、すでにマツコが退院していることを明かしたが、マツコの出演する番組に影響が出始めている。

「3月16日から、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）は、マツコさんが欠席で、SUPER EIGHTの村上信五さんがひとりでMCを務めています。現在、『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）で有吉弘行さん、『週刊さんまとマツコ』（TBS系）で明石家さんまさんとMCを務めるマツコさんですが、『マツコの知らない世界』はマツコさんひとりの進行です。

同番組は、さまざまな分野にアンテナを張っているマツコさんだからこそできるトークや、少々クセの強いスペシャリストを容赦なくイジるのが特徴的なため、マツコさんという“ひとりMC喪失”の影響は大きいと思われます」（同前）

緊急入院を告白し間もなく2カ月が経とうとしているが、マツコが元気な姿で復帰することを願うばかりだ。