映画『ゴールデンカムイ』最新作、舞台あいさつに豪華総勢13人集結 山崎賢人「不死身になれる」
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』大ヒット御礼舞台あいさつが26日、都内で行われ、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、中川大志、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、稲葉友、和田聰宏、勝矢、玉木宏、舘ひろし、片桐健滋監督ら豪華キャスト・監督が集結した。
【写真】圧巻！大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
本作は累計発行部数3000万部を突破した野田サトルの人気コミックを原作とする実写映画シリーズの最新作。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る壮絶なサバイバルが描かれる。
同イベントは全国345館の映画館で生中継されており、主人公・杉元佐一を演じた山崎は「前作の映画とドラマをたくさんの方に楽しんでいただいたからこそできた、最高の映画になりました。皆さんが見てくださって幸せです！」とファンへ感謝。
ほぼスタントなしでアクションシーンを行った山崎。「一つ一つのこぶしにパワーをのせていくんですけど、現場での共通言語として、その迫力が足りなかったら『“ゴリラ感”が足りない』と表現していて。ダメだったら“1ゴリラ”ですねと言っていた」と、アクションでのキーワードを明かした。
また、「（山田演じる）アシリパ（※「リ」は小文字が正式表記）のためにどんどん前に進んでいくという気持ちを込めたアクションを、しっかりと話し合いながらやりました」と撮影を振り返った。そんな山田もワイヤーアクションがあったそうだが「みなさんに比べたら全然だったと思うんですけど、新しいアトラクションみたいで楽しかったです（笑）」と笑顔を浮かべた。
最後に山崎にとって『ゴールデンカムイ』はどんな作品になっているか問われると「まずこの作品やチームのみんなと出会えて感謝です。この作品はいろんな要素が詰まっているんですけど、自分自身も成長させてもらっているなと思います。これだけ長くやっていると、自分の人生のようですし、（杉元のように）“不死身”になれる。気持ちが強くなれる作品です」と語った。
【写真】圧巻！大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
本作は累計発行部数3000万部を突破した野田サトルの人気コミックを原作とする実写映画シリーズの最新作。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る壮絶なサバイバルが描かれる。
ほぼスタントなしでアクションシーンを行った山崎。「一つ一つのこぶしにパワーをのせていくんですけど、現場での共通言語として、その迫力が足りなかったら『“ゴリラ感”が足りない』と表現していて。ダメだったら“1ゴリラ”ですねと言っていた」と、アクションでのキーワードを明かした。
また、「（山田演じる）アシリパ（※「リ」は小文字が正式表記）のためにどんどん前に進んでいくという気持ちを込めたアクションを、しっかりと話し合いながらやりました」と撮影を振り返った。そんな山田もワイヤーアクションがあったそうだが「みなさんに比べたら全然だったと思うんですけど、新しいアトラクションみたいで楽しかったです（笑）」と笑顔を浮かべた。
最後に山崎にとって『ゴールデンカムイ』はどんな作品になっているか問われると「まずこの作品やチームのみんなと出会えて感謝です。この作品はいろんな要素が詰まっているんですけど、自分自身も成長させてもらっているなと思います。これだけ長くやっていると、自分の人生のようですし、（杉元のように）“不死身”になれる。気持ちが強くなれる作品です」と語った。