落語家の笑福亭鶴瓶（74）が25日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。人気俳優との意外な縁について語った。

リリー・フランキーとのトークの中で、俳優の北村一輝の話題となり、鶴瓶は「あれはね、北村一輝て不思議なんは、あいつがまだ本当に言うたらエキストラの頃、俺、CM（の撮影）やってたら一輝が来て“べーさん、僕映画やったんで見てください”って言うて見たらなかなかええ映画やった」と回顧した。

その後電話で「俺、“ええ映画やなあ、良かったなあ”って。本当にエキストラの時ですよ」と振り返った。すると「そうしてしばらくしたら、一輝のお母さんと、うちの姉が同級生でめっちゃ仲ええということが分かったんですよ。そんなことあります？」と意外な縁が判明したという。

さらに「一輝のお父さんが行ってるスナックの女の人、ミキさんという人がいてるんですけれども、そのミキさんのことをうちの兄貴が好きで、それで一輝のお父さんも好きで。取り合いしてうちの兄貴が勝ったいうのがあるんですよ」ともぶっちゃけた。

「そんなずーっとあいつとの付き合いがあるって。あれもうめちゃくちゃ長い付き合いですもんね」としみじみと語った。リリーは「凄いいい人ですもんね」と人柄を絶賛し、鶴瓶も「いいやつですよ。それにマニアックですし、いろんなことを（知っている）」とうなずいた。