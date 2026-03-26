女子SP79.31点で首位発進

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が現地25日に行われ、女子ショートプログラム（SP）で坂本花織（シスメックス）が79.31点をマークして首位に立った。今季世界最高となるハイスコアには、衝撃の事実が隠されていた。

今季限りで現役を引退する坂本にとって、最後のSP。ジャンプを鮮やかに決めただけでなく、圧巻の表現力も見せつけた。

79.31点は今季世界最高得点。キスアンドクライでスコアを確認すると「ああぁぁー！！」と絶叫するほどの会心の演技は、ジャッジの心もわしづかみにした。

演技構成点の「スケーティングスキル」の項目では、9人のジャッジ全員が9.50点以上をつけ、1人はなんと満点の10.00点。X上のファンにも衝撃が広がった。

「ようやく、本当にようやく、かおちゃんの『スケーティング・スキル』に『10点満点』をつけてくれたジャッジがいた！！ 待ち続けた瞬間」

「スケーティングスキルが10.00の評価を得た流石の坂本花織」

「おお！かおちゃんのスケーティングスキルに10点付けてるジャッジがいるぞ」

「かおちゃん今回いつもにましてスピードエグかったな、そりゃSS満点出すジャッジもいるわ」

SP2位の千葉百音とは0.86点差で27日（日本時間28日）のフリーへ。完璧な現役ラストダンスで4度目世界一をつかみ、勝負のリンクに別れを告げる。



（THE ANSWER編集部）