入山杏奈、あの大物タレントが飲み仲間 会話内容は「最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね」など
ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#12が、24日に配信された。
『愛のハイエナ season5』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○あの大物タレントが飲み仲間
番組では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結し、運命の最終告白が行われた。1人の男性に4人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんななか、見事カップル成立となった1組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結末に、スタジオは大興奮だった。
スタジオでは、ゲストの入山杏奈の意外な交友関係が明らかに。プライベートでの飲み仲間を聞かれた入山は、「舞台共演したモト冬樹さんとハマカーンの浜谷健司さん」と、大物タレントや芸人の名前を挙げる。
「どういう話をする?」という質問に対しては、「『最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね』とか……」と、リアルな会話の内容を明かし、笑いを誘っていた。
元AKB48入山杏奈、飲みに行く"ベテラン大物俳優"らの実名告白！プライベート交流ショットも公開📸ABEMA『愛のハイエナ season5』毎週火曜夜11時から無料放送中！- ABEMA 愛のハイエナ@イベント配信チケット販売中 (@aihaiena_ABEMA) March 24, 2026
【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
『愛のハイエナ season5』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○あの大物タレントが飲み仲間
番組では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結し、運命の最終告白が行われた。1人の男性に4人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんななか、見事カップル成立となった1組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結末に、スタジオは大興奮だった。
「どういう話をする?」という質問に対しては、「『最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね』とか……」と、リアルな会話の内容を明かし、笑いを誘っていた。
元AKB48入山杏奈、飲みに行く"ベテラン大物俳優"らの実名告白！プライベート交流ショットも公開📸ABEMA『愛のハイエナ season5』毎週火曜夜11時から無料放送中！- ABEMA 愛のハイエナ@イベント配信チケット販売中 (@aihaiena_ABEMA) March 24, 2026
【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。