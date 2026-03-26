前田敦子、ラスト写真集から大胆な未公開カット2点解禁！ 『Beste』重版決定
前田敦子の14年ぶりとなる『前田敦子写真集 Beste（べステ）』の重版が決定。併せて未公開カット2点が解禁された。
【写真】重版決定！ ドキッとさせられる『前田敦子写真集 Beste』未公開カット
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。
昨年、芸能活動20周年を迎えた彼女が、「これが最後」と語るメモリアル写真集を2月13日に発売。本作は2012年以来、実に約14年ぶりとなる写真集だ。
自身初となる「電子版写真集」（特典カットつき）も3月18日にリリース。リリース後は主要電子書店にて軒並み1位を獲得したことが大きく話題となり、このたび重版が決定した
解禁されたカットは、オーストリア・ウィーンの市街地から車で30分ほど離れた山奥のヴィラで撮影を敢行し、雄大な山々を望む開放的なヴィラで、前田、撮影スタッフ一同リラックスして、身も心も開放しながら撮影を行ったという窓際の一枚。
また、撮影地は複数の国が候補に挙がったが、「“大人の恋”というテーマに最もマッチしそう」という前田の提案により、ウィーンに最終決定したという。撮影はオーストリア・ウィーンの中心地で行われ、クラシックなホテルから新進気鋭のラグジュアリーホテルまで、市内のさまざまなスポットでシューティング。もう一枚の未公開カットは、寝そべる大胆な姿となっている。
『前田敦子写真集 Beste』は、講談社より発売中。定価3300円（税込）。
【写真】重版決定！ ドキッとさせられる『前田敦子写真集 Beste』未公開カット
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。
昨年、芸能活動20周年を迎えた彼女が、「これが最後」と語るメモリアル写真集を2月13日に発売。本作は2012年以来、実に約14年ぶりとなる写真集だ。
解禁されたカットは、オーストリア・ウィーンの市街地から車で30分ほど離れた山奥のヴィラで撮影を敢行し、雄大な山々を望む開放的なヴィラで、前田、撮影スタッフ一同リラックスして、身も心も開放しながら撮影を行ったという窓際の一枚。
また、撮影地は複数の国が候補に挙がったが、「“大人の恋”というテーマに最もマッチしそう」という前田の提案により、ウィーンに最終決定したという。撮影はオーストリア・ウィーンの中心地で行われ、クラシックなホテルから新進気鋭のラグジュアリーホテルまで、市内のさまざまなスポットでシューティング。もう一枚の未公開カットは、寝そべる大胆な姿となっている。
『前田敦子写真集 Beste』は、講談社より発売中。定価3300円（税込）。