Suspended 4thが4月22日、2026年初音源となるシングル「SUNBURST」をリリースすることに加え、＜SUNBURST TOUR＞と題した東名阪ツアーを5月に開催することが発表となった。

同シングルには「SUNBURST」「My Syntax」といった新曲2曲ほか、それぞれのInstrumentalヴァージョンといった全4曲を収録。新たな反撃の狼煙と呼ぶに相応しい“攻め”の姿勢に貫かれた。

王道のサスフォー節をよりブラッシュアップさせたタイトルトラック「SUNBURST」は、フクダによる豪快なスラップベースと吉村がタイトに叩き出すビートがイントロからして極上の仕上がり。そこにサワダが奏でるフリーキーなギターと、全編英詞によるワシヤマのリズミカルかつ艶やかなボーカルが重なることで、このバンドにしか生み出せないグルーヴを満喫することができる。

一方の「My Syntax」も近年のサスフォーらしく、クラシックロックとモダンなオルタナティヴロックの魅力を兼ね備えた作風がライブ映え間違いなし。日本語と英語をリズムよく連ねた歌詞とそれを吐き捨てるように歌うワシヤマ、随所にフックを感じさせながらも疾走感が際立つサワダのギターリフ、ブーストのかかったサウンドでリズムを紡ぐフクダのベース、そんなクセの強いプレイヤーたちを芯の通ったパワフルなプレイで牽引する吉村のドラム。たった2分という短い尺の中で、それぞれが持ち前の個性を発揮させる様は圧巻だ。

なお、シングルCDはSuspended 4thオフィシャルストアとPIZZA OF DEATH Mail Order Service、ライブ会場で発売されるほか、バンドオフィシャルストアではTシャツバンドルセットでも発売される。デジタルは各種プラットフォームで配信予定とのことだ。

また、東名阪ツアー＜Suspended 4th pre「SUNBURST TOUR」＞は、5月13日に大阪・心斎橋BRONZE、5月22日に愛知・名古屋ell.FITSALL、5月26日に東京・下北沢SHELTERをまわるもの。チケットのオフィシャルFC“BACKYARD CLUB”先行受付は本日3月26日19時より。

■4thシングル「SUNBURST」

2026年4月22日(水)リリース

▼収録曲

1.SUNBURST

2.My Syntax

3.SUNBURST(Instrumental)

4.My Syntax(Instrumental)

【販路限定CD】

・Suspended 4th OFFICIAL WEB STORE

https://store.bitfan.id/suspended-4th

・PIZZA OF DEATH MAIL ORDER SERVICE

https://pizzaofdeath.shop13.makeshop.jp/

※4/22 午前0時より販売受付開始

・Suspended 4th 出演ライブ会場

●価格

・CD：\1,000(税込)

・Suspended 4th OFFICIAL WEB STORE 受注限定販売 Tシャツ付きCD：\3,500(税込)

※受注期間：3/26 20:00〜4/2 18:00

※Suspended 4th OFFICIAL WEB STOREにて4/2 18:00迄の受注販売分は4/21のお届け予定

■＜Suspended 4th pre「SUNBURST TOUR」＞

5月13日(水) 大阪・心斎橋BRONZE

5月22日(金) 愛知・名古屋ell.FITSALL

5月26日(火) 東京・下北沢SHELTER

【オフィシャルFC“BACKYARD CLUB”先行受付】

受付開始：3月26日(木)19時〜