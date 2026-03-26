今「トップス」買うならこれ！【しまむら】初夏まで大活躍な「優秀シアーシャツ」

さりげない透け感が可愛いシアートップスは、春から初夏のコーデに軽やかさをプラスしてくれる頼れる存在。シャツなら、ボタンを留めて着ても外して羽織としても使えるのが魅力です。今回はそんなシアーシャツのおすすめを【しまむら】のラインナップからセレクト。フリルやシボ感など、トレンド感のあるディテールに注目です。

フリルの甘さがトレンドにマッチ

【しまむら】「フリルシアーシャツ」\1,969（税込）

透け感素材に胸元フリルをあしらった、トレンド感たっぷりのシアーシャツ。甘さのあるデザインながら、軽やかな素材で抜け感もプラスできるのが魅力です。ややゆとりのある形で、体型カバーもさりげなく叶えてくれそう。ジーンズやチノパン、カーゴパンツなどと合わせて、甘さを引き算した着こなしが特におすすめです。

シボ感が柔らかな表情を作る1枚

【しまむら】「ワッシャーシアーシャツ」\1,639（税込）

表情のあるシボ加工で、こなれた雰囲気を演出できそうな1枚。優しいピンクの色合いも相まって、柔らかく女性らしい印象を狙えます。ラフに羽織るだけでもサマになるから、忙しい朝にも頼りになるかも。袖をロールアップしても可愛いので、初夏の気温調整役としても活躍してくれるはず。

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※こちらの記事では@wear___tomo様のInstagram投稿をご紹介しております。

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Writer：Anne.M