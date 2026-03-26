「なんのことですか！？」3か月だけ海外で過ごした結果 → 近所に広まっていた『噂』に「びっくり」

夢の海外へ旅立った、筆者の知人。3か月後に帰国すると、近所に広まっていた噂話に仰天してしまいました。驚きのエピソードをご紹介します。

干渉しない土地柄

我が家は共働き夫婦で、私はフリーランスで働いています。

数年前に購入した戸建てのマイホームは閑静な住宅街にあり、その静かさとともに近所付き合いの“薄さ”も気に入っていました。

「干渉し合わない土地って楽。いい所に家を建てられてよかった」

そう思っていました。

海外への憧れ

私には10代の頃からずっと夢みていたことがありました。



それが「海外に長期で滞在したい」というもの。

そんな折、「ノマド」という働き方を知りました。



ノマドとは、時間や場所にとらわれない働き方を指します。

私の仕事はパソコンとネット環境があれば完結するため、このワークスタイルを知るなり、「これなら夢を叶えられる」と確信しました。

「今後どんな生活の変化が起こるか分からない。今こそ、憧れていた海外での生活を実現するチャンスかも」

そう思った私は、3か月間だけ海外に滞在することを決めたのです。