「なんのことですか！？」3か月だけ海外で過ごした結果 → 近所に広まっていた『噂』に「びっくり」
夢の海外へ旅立った、筆者の知人。3か月後に帰国すると、近所に広まっていた噂話に仰天してしまいました。驚きのエピソードをご紹介します。
干渉しない土地柄
我が家は共働き夫婦で、私はフリーランスで働いています。
数年前に購入した戸建てのマイホームは閑静な住宅街にあり、その静かさとともに近所付き合いの“薄さ”も気に入っていました。
「干渉し合わない土地って楽。いい所に家を建てられてよかった」
そう思っていました。
海外への憧れ
私には10代の頃からずっと夢みていたことがありました。
それが「海外に長期で滞在したい」というもの。
そんな折、「ノマド」という働き方を知りました。
ノマドとは、時間や場所にとらわれない働き方を指します。
私の仕事はパソコンとネット環境があれば完結するため、このワークスタイルを知るなり、「これなら夢を叶えられる」と確信しました。
「今後どんな生活の変化が起こるか分からない。今こそ、憧れていた海外での生活を実現するチャンスかも」
そう思った私は、3か月間だけ海外に滞在することを決めたのです。