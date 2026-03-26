NoGoD団長がVoを務める「Alternation of Generations」、復活EP『REVOLVE』ジャケット＆新ビジュアル公開
プログレッシヴ・ポップ・バンド“Alternation of Generations”が、復活EP『REVOLVE』のジャケット写真と新アーティストビジュアルを公開した。
Alternation of GenerationsはDANCHO（Vo）、YOSHIHIRO（G）、Ryosuke（B）、FUMIYA（Dr）の4名で2022年に結成。凄腕ミュージシャンが集まった技巧派集団として、難解な変拍子と展開著しい楽曲にキャッチーなメロディを乗せた”プログレッシヴ・ポップ”という独自のジャンルを打ち出した。
その後、約4年にわたる沈黙を破っての再始動となる2nd EPは『REVOLVE』と銘打たれ、まさにタイトルのごとくデビュー時の盛り上がりを再び見せつける作品となって4月22日（水）に発売される。表題曲「REVOLVE」は先行配信中だ。
また、2nd EP『REVOLVE』発売を記念してリリースイベントも決定した。デビュータイミングではコロナ禍のため思うように活動できなかったが、今回は東京・大阪・札幌でリリースイベントが予定されているほか、前回好評だったオンラインサイン会も実施予定とのこと。詳細は後日発表される。
■2nd EP『REVOLVE』
2026年4月22日(水)発売
品番：KICS-4251
定価：￥2,900（税抜価格￥2,636）
収録内容
01. REVOLVE
02. THE M＠D SHOW
03. Day After Day
04. ルミナス
05. Lost Child
06. Grateful for Everything
[メンバー]：
DANCHO (Vocal)
YOSHIHIRO (Guitar)
Ryosuke (Bass)
FUMIYA (Drums)
■「REVOLVE」先行配信
https://king-records.lnk.to/byUht0
■＜再始動ライヴ＞
3/21（土） 高田馬場CLUB PHAGE
■＜ライヴスケジュール＞
4/25（土） 札幌Crazy Monkey
4/26（日） 札幌Crazy Monkey
5/16（土） 心斎橋CLAPPER
5/17（日） 今池3STAR
5/24（月） 高田馬場CLUB PHAGE
関連リンク
◆Alternation of Generations オフィシャルX