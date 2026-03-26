プログレッシヴ・ポップ・バンド“Alternation of Generations”が、復活EP『REVOLVE』のジャケット写真と新アーティストビジュアルを公開した。

Alternation of GenerationsはDANCHO（Vo）、YOSHIHIRO（G）、Ryosuke（B）、FUMIYA（Dr）の4名で2022年に結成。凄腕ミュージシャンが集まった技巧派集団として、難解な変拍子と展開著しい楽曲にキャッチーなメロディを乗せた”プログレッシヴ・ポップ”という独自のジャンルを打ち出した。

その後、約4年にわたる沈黙を破っての再始動となる2nd EPは『REVOLVE』と銘打たれ、まさにタイトルのごとくデビュー時の盛り上がりを再び見せつける作品となって4月22日（水）に発売される。表題曲「REVOLVE」は先行配信中だ。

また、2nd EP『REVOLVE』発売を記念してリリースイベントも決定した。デビュータイミングではコロナ禍のため思うように活動できなかったが、今回は東京・大阪・札幌でリリースイベントが予定されているほか、前回好評だったオンラインサイン会も実施予定とのこと。詳細は後日発表される。

■2nd EP『REVOLVE』
2026年4月22日(水)発売

品番：KICS-4251
定価：￥2,900（税抜価格￥2,636）

収録内容
01​. REVOLVE
02​. THE M＠D SHOW
03​. Day After Day
04​. ルミナス
05​. Lost Child
06​. Grateful for Everything

[メンバー]：
DANCHO (Vocal)
YOSHIHIRO (Guitar)
Ryosuke (Bass)
FUMIYA (Drums)

商品情報　https://kings-rock.jp/release/kicp-4251

■「REVOLVE」先行配信
https://king-records.lnk.to/byUht0

■＜再始動ライヴ＞
3/21（土）　高田馬場CLUB PHAGE

■＜ライヴスケジュール＞
4/25（土）　札幌Crazy Monkey
4/26（日）　札幌Crazy Monkey
5/16（土）　心斎橋CLAPPER
5/17（日）　今池3STAR
5/24（月）　高田馬場CLUB PHAGE

関連リンク

◆Alternation of Generations オフィシャルX