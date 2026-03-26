プログレッシヴ・ポップ・バンド“Alternation of Generations”が、復活EP『REVOLVE』のジャケット写真と新アーティストビジュアルを公開した。

Alternation of GenerationsはDANCHO（Vo）、YOSHIHIRO（G）、Ryosuke（B）、FUMIYA（Dr）の4名で2022年に結成。凄腕ミュージシャンが集まった技巧派集団として、難解な変拍子と展開著しい楽曲にキャッチーなメロディを乗せた”プログレッシヴ・ポップ”という独自のジャンルを打ち出した。

その後、約4年にわたる沈黙を破っての再始動となる2nd EPは『REVOLVE』と銘打たれ、まさにタイトルのごとくデビュー時の盛り上がりを再び見せつける作品となって4月22日（水）に発売される。表題曲「REVOLVE」は先行配信中だ。

また、2nd EP『REVOLVE』発売を記念してリリースイベントも決定した。デビュータイミングではコロナ禍のため思うように活動できなかったが、今回は東京・大阪・札幌でリリースイベントが予定されているほか、前回好評だったオンラインサイン会も実施予定とのこと。詳細は後日発表される。

■2nd EP『REVOLVE』

2026年4月22日(水)発売 品番：KICS-4251

定価：￥2,900（税抜価格￥2,636） 収録内容

01​. REVOLVE

02​. THE M＠D SHOW

03​. Day After Day

04​. ルミナス

05​. Lost Child

06​. Grateful for Everything [メンバー]：

DANCHO (Vocal)

YOSHIHIRO (Guitar)

Ryosuke (Bass)

FUMIYA (Drums) 商品情報 https://kings-rock.jp/release/kicp-4251

■「REVOLVE」先行配信

https://king-records.lnk.to/byUht0

■＜再始動ライヴ＞

3/21（土） 高田馬場CLUB PHAGE ■＜ライヴスケジュール＞

4/25（土） 札幌Crazy Monkey

4/26（日） 札幌Crazy Monkey

5/16（土） 心斎橋CLAPPER

5/17（日） 今池3STAR

5/24（月） 高田馬場CLUB PHAGE