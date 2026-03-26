将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７５期王将戦七番勝負第７局が２６日、大阪・高槻市の関西将棋会館で前日から指し継がれ、先手の藤井が８９手で勝利。棋戦５連覇を果たした。

１勝３敗の瀬戸際から３連勝で大逆転防衛だ。１日目の序盤、後手の永瀬が４０手目で７筋の歩を突いて戦線を開いた。「今まで考えたことがなかった」と研究パートナーでもある挑戦者の一手に内心驚いた。さらに５６手目で馬を作られて「かなり判断の難しい展開」と唇を結んだ。小考の末、３筋の歩を突いて後手陣の急所を攻めて「際どいですけれど、楽しみのある局面」に変えた。これに永瀬は１７４分の大長考の末に封じ手。一気に潮目が変わり、一夜明けたこの日は横綱相撲で突き進んだ。

２０度目の登場となった七番勝負で、フルセットにもつれるのが初めてなら、第３局時点で負け越すのも初めて。五番勝負も含め、第３局で１勝２敗となったタイトル戦は２シリーズしかないが、いずれも失冠していた。「（シリーズの）途中では『防衛…厳しいのかな』と感じるところもあった。どちらかと言えば“不思議な気持ち”というのが今の実感に一番近いと思います」。弱気の虫が顔を出していたことを打ち明けた。

無理もない。「第５局（今月９日）の前に、棋王戦の第３局（同１日）と叡王戦のトーナメント（同５日）でいずれも敗れてしまったので、第５局に臨む上でも自信の持てる状況ではないと思っていたんです」と告白し、メンタルが低下していた当時を振り返った。それでも「苦しさを感じる局面もあったんですけど、１勝を返したことで、気持ちとしても上向きに、より良い状態で（第６局以降に）臨めたのかなと思います」と勝利が最大の良薬となり、平常心を取り戻した。

これで七番勝負は全て戴冠。前述の通り五番勝負では２度の失冠（２４年の叡王戦、昨年の王座戦）があるものの、長丁場での全勝神話を継続した。「結果として防衛できたことをうれしく思いますし、幸運でもあったかなと感じています」。会見前に、妹弟子の今井絢女流初段から花束を贈られて目尻を下げた。２９日には中２日で棋王戦第５局が控える。こちらも１勝２敗からタイに戻しているだけに、“Ｗカド番防衛”といきたいところだ。

【記録】藤井が第４局を終えた時点で１勝３敗から３連勝で防衛。過去にタイトル戦七番勝負で１勝３敗から逆転で戴冠したのは

６６年王将戦 大山康晴 ●〇●●〇〇〇 山田道美

８２年王将戦 大山康晴 ●〇●●〇〇〇 中原誠

９０年王将戦 米長邦雄 〇●●●〇〇〇 南芳一

９２年名人戦 中原誠 ●●〇●〇〇〇 高橋道雄

０８年竜王戦 渡辺明 ●●●〇〇〇〇 羽生善治

０９年王位戦 深浦康市 ●●●〇〇〇〇 木村一基

２６年王将戦 藤井聡太 ●〇●●〇〇〇 永瀬拓矢

藤井で７例目。王将戦では３６年ぶり４例目の大逆転劇となった（９０年王将戦は挑戦者・米長のタイトル奪取。他はタイトル防衛）。