野球の祭典・WBCの余韻が残る中、プロ野球があす開幕します。

30年ぶりに富山でオールスターゲームが開かれる今シーズン、県出身選手たちも順調な仕上がりを見せています。

昨季の雪辱果たせるか 千葉ロッテ 西野勇士投手（新湊高出身）

まずはプロ18年目のベテラン、新湊高校出身の千葉ロッテ・西野勇士投手！



開幕前最後のオープン戦登板となった今月17日の阪神戦でWBC日本代表のあの3選手を相手に、順調な仕上がりを見せました。





ルーキーながら開幕1軍へ 西武 岩城颯空投手（富山商高出身）

まずはWBCの準々決勝・ベネズエラ戦で3ランホームランを放った3番・森下選手を相手に外角への鋭い変化球で三振を奪います。4番・佐藤選手には内角へのストレート！バットを砕く、力のある球で主軸を打ち取ります。虎の正捕手・坂本選手も打ち取るなど侍戦士をノーヒットに抑えます。昨シーズン、9試合の先発で勝ち星をあげられなかった雪辱を果たす1年が始まります。

そして、西武のドラフト2位ルーキー・岩城颯空投手。富山商業出身の22歳は開幕1軍へ猛アピールしました。



今月17日の楽天戦で光ったのは自ら強みと語る威力満点のストレート。打者3人の決め球にいずれもストレートを選択し、完璧に抑えました。



岩城投手は年末に富山に帰省し、母校の富山商業のグラウンドで自主トレーニングをスタートさせていました。



◆岩城颯空 投手

「自分の中でアピールポイントは真っすぐだと思ってるので、自分の真っすぐがプロの舞台でどれだけ抑えられるのかっていうのもプロの世界で勝負していきたいなって思ってます」



富山で語った思いは結果に結びついています。オープン戦6試合で打たれたヒットはゼロ。ルーキーながら開幕1軍を勝ち取りました。

勝負の3年目に大きな期待 楽天 青野拓海選手（氷見高出身）

そして、楽天のプロ3年目、氷見高校出身の青野拓海選手。



自身初の1軍オープン戦での初打席は、去年セ・リーグ最多勝の先発・東からレフトの頭を越えるタイムリーツーベース。オープン戦ながらこれが1軍での初ヒット・初打点。



今年1月には地元・富山で力強く今年の抱負を語っていた青野選手。



◆青野拓海 選手

「早く1軍に上がって、試合に出て結果を出すことが一番の目標です」



青野選手は既に開幕している2軍の試合では全試合4番として出場するなど、大きな期待がかけられています。勝負の3年目、二十歳の大砲に期待です。

30年ぶりオールスターゲームが富山で そのほかの選手の活躍にも期待

巨人の2選手、富山商業出身の森田駿哉投手と高岡商業出身の山田龍聖投手は現在、2軍で調整を続けています。そして上市町出身、ヤクルトの内山壮真選手は故障で出遅れていましたが、今シーズンは背番号が3に、またポジションも内野に変わり、心機一転、レギュラー定着を目指します。



30年ぶりに富山でオールスターゲームが開かれる今シーズン、前半戦の活躍がオールスター出場へと繋がります。地元選手の活躍に期待しましょう。