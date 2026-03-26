ソニーと共同開発「アフィーラ」も開発中止に！

ソニーグループとホンダの合弁会社であるソニー・ホンダモビリティ（SHM）は2026年3月25日、発売予定であったEVの第1弾モデル「AFEELA（アフィーラ） 1」と、第2弾モデルの開発・発売を中止したと発表しました。

【2か月前に出たばかり！】これが「ソニー×ホンダのEV」第2弾モデルです（写真で見る）

SHMは2022（令和4）年9月の設立以来、両社それぞれの技術や知見を融合させ、付加価値の高いモビリティの開発を目指してきました。

セダン型のEVであるアフィーラ1はその第1弾で、2023（令和5）年1月にアメリカ・ラスベガスで開催された「CES 2023」でプロトタイプがデビュー。2025年内の正式発表、2026年からの北米での納車開始が予告されていました。また、2026年1月開催のCES 2026では、SUVスタイルの第2弾モデル「AFEELA Prototype 2026」も公開されています。

しかしホンダは、昨今のEV市場の低迷を受け、2026年3月12日に四輪モデルの電動化戦略を見直す方針を発表。ホンダブランドで発売予定だった新世代EV「０（ゼロ）」シリーズ2機種と、北米などで展開する「アキュラ」ブランドから発売予定だったSUVタイプのEV「RSX」の計画を中止しました。

そして今回、SHMで開発されてきたアフィーラシリーズの2車種についても、開発・発売の中止が決定されました。ホンダはこれについて、「（ホンダから）提供を想定していた技術やアセットの活用など、SHMの事業展開に係る重要な前提条件に大きな変化があった」と説明しています。

またSHMの今後については、「EVを取り巻く最新の市場環境を踏まえ、今一度、JV の設立主旨に立ち返り、中長期的なSHMのあり方、モビリティの進化への貢献の可能性、事業の方向性について3社で協議・検討を行い、明確化した上で、なるべく早いタイミングで公表いたします」と発表しています。EV市場全体が変革期を迎えるなか、3社がどのような新たな判断を下すのか、今後の動向が注目されます。