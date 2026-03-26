千賀健永「めっちゃ印象変わる」セルフメイクで感心したツヤ系ヌードカラーリップ

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【初体験】メイク経験0・初心者の千賀健永が初のセルフメイク！意外に良い感じかも？ #千賀健永 千賀健永のメイク研究所』の動画を投稿。セルフメイクに挑戦する中で、使用コスメも紹介。千賀さんがその使用感を語ってくれました。

【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料

■リップカラー

動画内に登場したのはこちら！

M･A･C/ラスターガラス リップスティック 569アローンタイム 税込4,400円（公式サイトより）

透け感とツヤのある発色が叶うリップスティック。高い保湿力も魅力です。千賀さんが使用したのは落ち着いたモーヴブラウン系カラーの「569アローンタイム」。

千賀さんはこちらを直接リップに塗りながら「あ、良い」「これ良い」「アローンタイム良い」と塗った瞬間から色味に満足そうなコメント。

リップを塗り終わった後は「このメイクめっちゃ良くない？」と感心したように言い、「びっくりしたのが、やっぱこのリップ変えるとめっちゃ印象変わるなって思ったの」とリップの色合いでメイクが変わると語っていました。

そして「ヌードカラーめっちゃ良い、アローンタイムめっちゃ良い」と使用したカラーに大満足されていました。

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらセルフメイク様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。