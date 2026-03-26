ダムを愛し、ダムの魅力を発信する山形県米沢市の小学生が、きょう寒河江ダムの

「一日管理所長」を務めました。

【写真を見る】とにかくダムが大好き！ 日本最年少ダムマイスターの小学生がダムの「一日管理所長」に！ 雨の中ラッキーな出来事が…！（山形）

普段は見られないダムの中を大冒険です！

日本最年少ダムマイスター、伊藤遙さん。米沢市立上郷小学校の５年生です。

とにかくダムが大好き。長井ダムに掲示する「月刊長井ダム」という広報誌を自作してダムの魅力を伝えるという本格派です。

その活動が評価され、去年８月、日本ダム協会が選ぶ「ダムマイスター」に史上最年少で認定。きょう国土交通省から感謝状が手渡されました。

一日ダム管理所長 伊藤遙さん「ダムに貢献してみたいと思った。わかりやすく、より多くの人に伝えたいなと思いました」

遙さんがダム好きになったきっかけは全国のダムを訪れると貰える、このダムカードです。なんと２００枚近くをコレクション！





伊藤遙さん「ダムは大きな体で水を止めて、下流の人たちの役に立っているところがかっこいいと思います」

■遙さんに大役が！

そんな遙さんに大役が待っていました。

「最上川ダム統合管理事務所１日管理所長に任命する」

きょうは「１日ダム管理所長」です！

職員から報告を受け、記録表にサインをし…遠隔でダムの状況をチェック。そして車に乗り込んで向かった先は…

大塚美咲アナウンサー「一日ダム管理所長の次のお仕事、今は一般公開されていないダムの堤体を通って、点検に行きます！」

職員しか入れないダムの中へ！

伊藤遙さん「おお！いや！すごい！ひえ～こわい！こわいよ～」

■ラッキーな出来事が！

朝から雨だったきょう、遙さんにラッキーな出来事が…！

「実は私放流点検をやる当番になっているので…」

伊藤遙さん「やったぁ！！！」

ダムに水が溜まる日ならではのお仕事、放流前点検！

初めての体験に、大興奮です！

伊藤遙さん「いやあ、本当にうれしかったですね。もう、嬉しいしか言葉が出ませんでした。何より、油圧をかけた音が大きくてびっくりしました」

■全身ダムづくし！

ところで、遙さんの装いにも秘密が。

お手製のダムＴシャツに、ダムカレーのイラストが描かれたバッグなど、全身ダムづくし。ヘルメットもお手製で、真ん中にあるのはかつて長井市にあった「菅野ダム」のマークなんです。

そんな遙さん、将来の夢は…？

一日ダム管理所長 伊藤遙さん「ダムの管理人ですね」

これからもダムを愛し、ダムの大切さを訴えていくという遙さん。溜まりに溜まったダムへの愛は、せき止めることはできないようです。