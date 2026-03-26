横浜FMに大打撃…遠野大弥がアキレス腱断裂で全治６か月。川崎戦で突如倒れ込み、担架でピッチを後に
横浜F・マリノスは３月26日、負傷していた遠野大弥の診断結果を発表した。
遠野は22日に行なわれたJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節・川崎フロンターレ戦で負傷。クラブのリリースによると、検査の結果、右アキレス腱断裂と診断され、25日に神奈川県内の病院で手術を受けたという。全治は約６か月の見込みとされている。
負傷のシーンは前半アディショナルタイムに発生。自陣でルーズボールを拾った遠野がドリブルで持ち上がった際、センターサークル付近で突如倒れ込み、そのまま立ち上がることができず担架で運ばれていた。
27歳のアタッカーは今季ここまでリーグ戦７試合に先発出場し、３得点をマーク。攻撃の主力として存在感を放っていただけに、チームにとっても大きな痛手となる。
遠野は昨年６月にも右アキレス腱を断裂しており、同箇所の負傷に。長期離脱が避けられないなか、エースの早期回復が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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負傷のシーンは前半アディショナルタイムに発生。自陣でルーズボールを拾った遠野がドリブルで持ち上がった際、センターサークル付近で突如倒れ込み、そのまま立ち上がることができず担架で運ばれていた。
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