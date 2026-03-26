1期4年の任期を終え、石川県の馳浩知事が26日退任しました。

最後の登庁日、馳知事は復旧復興が道半ばの中での退任は「心残り」だと述べ、退任の会見では多くの時間を割き能登への思いを語りました。

「予習しておかないと…よし」

知事室でその瞬間を待つ、馳知事。

後任となる山野之義氏を迎え入れます。

馳浩知事「どうぞ。おつかれさまです。ご無沙汰しています」

知事選で激戦を繰り広げた2人は、選挙後初めて顔を合わせ、固く握手。

そして、用意された「引き継ぎ書」に双方がサインを交わしました。

石川県・馳浩知事「資料として事務の引き継ぎ書を用意してあります。行政の継続性という観点からもしっかりと引き継いでもらえることをお願いしたい」

山野之義氏「肝のところを押さえていきながら、知事が取り組んでこられたこと、先輩方が取り組んでこられたこと、いい形で実を結びつけていきたい」

能登の復旧・復興へ 馳氏、山野氏が思いを新たに

27日に知事に就任する山野氏は、北陸3県の関係強化など4年間の実績に感謝と労いを伝え、馳知事からは能登の復旧・復興、そして行政のデジタル化に注力するよう念押しされたということです。

山野之義氏「今回の震災を受けて、さらにデジタル化を進めていかなくてはいけないということで、知事が率先して進めてこられたことを着実に進めていく、そんなことをお互いに確認できた。一緒に石川県を元気にしていこうという思いは全く同じですので、そういう気持ちで話ができた」

馳浩知事「（市町の首長が）新しい知事さんがどういう風に取り組まれるかやっぱり心配があるから、『心配しなくてけっこうです』と。おそらく山野さんも早晩、19市町を回られると思う、あの性格なら」

「語り部」の役割を 震災を心にとどめて

そして、午後2時に退任会見に臨んだ馳知事は、災害対応に奔走した県政運営を振り返りました。

馳浩知事「危機管理。知事という立場で危機管理を最優先で県のトップとして対応する必要がある」

地震と豪雨からの復旧・復興は、「道半ば」「正念場」だと繰り返し強調しました。

「霞が関・永田町に行くと地震豪雨の風化を感じる」と危機感を示し、今後は震災対応を発信する「語り部」の役割を担いたいと意欲を示しました。

馳浩知事「正念場のこの時期に選挙に負けて退任することになった。心残りはある。今一番苦しんでいる、困っている、悩んでいる人の声を吸い上げる活動は知事室に座っていた時以上に、今私がそれをやることは意味があるのではないかと思っている」

馳浩知事 最後は“一首”を詠んでしめくくる

記者「知事はタイミング、タイミングで一句を詠まれるが、振り返って一句を」

馳浩知事「日本海 沈む夕日に ありがとう 我が白山に 陽はまた昇る」「きょう終えてあしたの朝また陽は昇る、また陽は昇るわけでありまして、あしたからの歩みに自分自身に期待している」

夕方、馳知事を見送ろうと、県庁1階には大勢の人が集まりました。

徳田博副知事「まさにこれからアクセルをフルスロットルで踏んでやっていかなければいけない時に、知事を退任されるのは無念の極みです。これからの人生、馳浩ならではの人生劇場を私たちに見せつけてください」

馳浩知事「たとえ知事ではなくても、馳浩として能登の復興のために、金沢のために、加賀のために、石川県のために全力を尽くすことをお誓い申し上げご挨拶とします」

馳コールも響く中、災害が相次いだ4年間、県のトップとして闘った馳知事。

馳浩知事「どうもありがとうございました！」

割れんばかりの拍手を背に、「県政界の第一線」という名のリングから身を引きました。