中東情勢の悪化を背景に原油価格の高止まりが続く中、政府は26日から石油の国家備蓄の放出を始めました。

価格や供給はいつ安定するのか。県内の事業者にも不安が広がっています。

観光客や修学旅行生など、年間を通して多くの宿泊客が訪れる長崎市の旅館「矢太樓」。

人気の展望浴場や大浴場などのお湯を沸かすために、月に約2万リットル近くの重油を消費します。

中東情勢が悪化する中、早くも影響が出ています。

（矢太樓 山本 泰央 専務執行役員）

「重油の値段の上昇額が(1リットルあたり)20円と言われているので、月間に対する負担がきている」

重油の仕入れ価格について、4月1日から1リットルあたり約20円の値上げの通達を受けました。

影響は大きいものの、現時点で宿泊料金の変更は検討せず、当面は従業員の業務効率化やコストカットなどで対応していく方針です。

（矢太樓 山本 泰央 専務執行役員）

「旅行業界の難しいところですぐに価格に転嫁できない。お客様に対しては同等もしくはサービスを付加しながら、価格に転嫁しないようになんとかできるようにやっていく」

こうした中、政府は26日から石油の国家備蓄の放出を開始しました。

国内消費の約1か月分にあたる850万キロリットルが順次放出される予定で、石油関連製品の流通に影響が出ないよう安定供給につなげたい考えです。