石川県輪島市は、地震と豪雨の教訓を全国の自治体に発信しようと、有識者に災害対応の検証を依頼し、26日報告書が坂口市長に手渡されました。

検証委員会が坂口市長に提出した報告書では、全国からの支援の受け入れ態勢や想定を超える避難者への対応など17の課題が示されました。

一方、地震のおよそ9か月後に発生した豪雨では、山間部への仮設浄水場の設置や、技術系のボランティアへの燃料費補助など、市独自のノウハウも盛り込まれています。

輪島市のホームページで公開へ

京都大学防災研究所教授・輪島市災害対応検証委員会 牧紀男委員長「輪島市を応援された自治体、それから日本全国の自治体の対応力を高めていくということになるので、それは日本全国の防災力が上がるという事だという風に考えています」

坂口 茂輪島市長「大きな二つの災害を受けて、その当時は混乱の極みの中で最善を尽くしたつもりですが、やはりそれが足らない所というのがたくさんあったと思ってますので、今後の災害の防災体制をしっかりと受け継いでいきたい。また訓練をこうした検証に基づいて作っていきたいと思っています」

市は報告書をホームページで公開することにしています。