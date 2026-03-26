数字の並びをじっくり眺めて、空欄の□に当てはまる数字を推理しましょう。一見難しそうですが、あるルールに気づけば一気に視界が開けるはず！1分以内の正解を目指しましょう。

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並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！

数字が大きくなっていくスピードに注目してみてください。頭の体操にぴったりの問題です。

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

13, 21, □, 55, 89, 144

ヒント：隣り合う2つの数字を「足し算」してみると、次の数字との関係性が見えてきませんか？

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正解：34

正解は「34」でした。

▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。

13 + 21 = 34

この法則に従うと、□に入るのは「34」になります。

21 + 34 = 55
34 + 55 = 89
55 + 89 = 144

すべての数字がピッタリ法則に当てはまりましたね。よって、正解は「34」となります。

これは「フィボナッチ数列」と呼ばれる非常に有名な数列のパターンです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)