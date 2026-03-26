協同乳業は、子どもから大人まで幅広い年代に愛される当たりくじ付きアイスバーの「ホームランバー」シリーズから、いちごとメロンの果汁を使用した新商品「ホームランバー いちご＆メロン」を3月30日から全国のスーパーマーケットで発売する。

ホームランバーは、1960年に日本初（同社調べ）のアイスクリームバーかつ日本初の当たりくじ付きアイスとして誕生し、以来65年以上愛され続けているロングセラー商品となる。“いくつになっても「子ども心」をくすぐるアイス”を目指し、時代の嗜好に合わせた商品づくりを行ってきた。

今回、新発売する「ホームランバー いちご＆メロン」は、果汁入り氷と練乳仕立てのアイスの2層を楽しめるアイスバー。外側の果汁入り氷は、いちごとメロンの果汁をそれぞれ6％使用し、いちごはジューシーで甘酸っぱく、メロンは芳醇でみずみずしい味わいに仕上げている。シャリッとした氷の層の中は、練乳仕立てアイスとなっており、やさしい甘みとミルクの余韻が口の中に広がる、さっぱりしながらも満足感のある味わいを楽しめる。

［小売価格］450円（税別）

［発売日］3月30日（月）

協同乳業＝https://www.meito.co.jp