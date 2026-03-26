Ponta公式Xは3月26日に投稿を更新。25日の投稿が配慮を欠いた内容となったことを謝罪しました。ファンからはさまざまな声が集まっています。（サムネイル画像出典：Pontaさん公式Xより）

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Ponta公式X（旧Twitter）は3月26日に投稿を更新。謝罪投稿を行い、注目を集めています。

【投稿】Ponta公式が謝罪

「ドンマイ！」

Ponta公式は「昨日の投稿につきまして、配慮を欠いた内容となったことを深くお詫び申し上げます」とつづり、謝罪の投稿をしています。25日のどの投稿が対象なのか、明言は避けているようです。

コメント欄では、「？？？なんもきにならなかったよー」「ポンタが？そんなことあるんか」「何やらかしたん」「いつも楽しく使ってお買い物してるんで元気出してくださいね」「なにがあったかしらんけど、詫びPontaポイントで許すわ」「なんのことかさっぱり分からんけどドンマイ！Ponta」などの声が寄せられています。

「これ遵守ですwww」

謝罪の詳細については明らかにされていませんが、24日の投稿が問題との声もあります。同アカウントは「花粉飛びすぎて滅！」と題し、M!LKの楽曲『好きすぎて滅！』で披露された「滅ポーズ」をまねしたPontaのイラストを掲載。

しかし一部のファンから、「好きすぎて滅！の左手は眉毛に対して直角です　これではダメコピですよ」「Pontaくん、90度ですよ」「眉毛に直角90度、これ遵守ですwww」と指摘が入りました。その後一般ユーザーの指摘ポストを引用リポストし反応。その行為に対し、今回謝罪したとみられます。なお、当該ポストは削除済みです。(文:橋酒 瑛麗瑠)