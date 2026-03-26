「何やらかしたん」Ponta公式、“配慮を欠いた内容”の投稿を謝罪。「詫びPontaポイントで許すわ」
Ponta公式X（旧Twitter）は3月26日に投稿を更新。謝罪投稿を行い、注目を集めています。
【投稿】Ponta公式が謝罪
コメント欄では、「？？？なんもきにならなかったよー」「ポンタが？そんなことあるんか」「何やらかしたん」「いつも楽しく使ってお買い物してるんで元気出してくださいね」「なにがあったかしらんけど、詫びPontaポイントで許すわ」「なんのことかさっぱり分からんけどドンマイ！Ponta」などの声が寄せられています。
しかし一部のファンから、「好きすぎて滅！の左手は眉毛に対して直角です これではダメコピですよ」「Pontaくん、90度ですよ」「眉毛に直角90度、これ遵守ですwww」と指摘が入りました。その後一般ユーザーの指摘ポストを引用リポストし反応。その行為に対し、今回謝罪したとみられます。なお、当該ポストは削除済みです。(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】Ponta公式が謝罪
「ドンマイ！」Ponta公式は「昨日の投稿につきまして、配慮を欠いた内容となったことを深くお詫び申し上げます」とつづり、謝罪の投稿をしています。25日のどの投稿が対象なのか、明言は避けているようです。
コメント欄では、「？？？なんもきにならなかったよー」「ポンタが？そんなことあるんか」「何やらかしたん」「いつも楽しく使ってお買い物してるんで元気出してくださいね」「なにがあったかしらんけど、詫びPontaポイントで許すわ」「なんのことかさっぱり分からんけどドンマイ！Ponta」などの声が寄せられています。
「これ遵守ですwww」謝罪の詳細については明らかにされていませんが、24日の投稿が問題との声もあります。同アカウントは「花粉飛びすぎて滅！」と題し、M!LKの楽曲『好きすぎて滅！』で披露された「滅ポーズ」をまねしたPontaのイラストを掲載。
しかし一部のファンから、「好きすぎて滅！の左手は眉毛に対して直角です これではダメコピですよ」「Pontaくん、90度ですよ」「眉毛に直角90度、これ遵守ですwww」と指摘が入りました。その後一般ユーザーの指摘ポストを引用リポストし反応。その行為に対し、今回謝罪したとみられます。なお、当該ポストは削除済みです。(文:橋酒 瑛麗瑠)