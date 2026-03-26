ホテルニューグランドは、4月1日〜5月15日までの期間、濃厚な甘みと爽やかな香りが魅力の“清見オレンジ”が主役の初夏限定パフェ「清見オレンジのパフェ」を販売する。トップには、表面をカリッと香ばしくブリュレ風に仕上げたなめらかなオレンジクリーム、グラスにはバニラアイスや清見オレンジ、紅茶のムースやチョコクランブル、清見オレンジのゼリーを重ねた。

食べ進めるごとに変化する様々な食感と爽やかな酸味とビターなチョコの絶妙なバランスを楽しめる期間限定パフェになっている。春の訪れを楽しむ横浜散策の際のティータイムのおともに、ぜひ食べてほしい考え。

［提供概要］

提供期間：4月1日（水）〜5月15日（金）まで

小売価格：清見 オレンジのパフェ 3000円（税・サービス料込）

提供店舗：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

問合せ：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェまたはレストランリザベーション課／045−681−1841（代）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp