スポーツ用品販売のアルペンは、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から「TIGORA GOLF 2026 春夏コレクション」を発表。全国のゴルフ5および公式オンラインストアで順次発売する。

同コレクションでは、既存の定番アイテムも活かしながら全体のバランスを見直し、現代の気分にフィットするシルエットへとアップデート。従来のゴルフウェアらしい王道シルエットから一歩踏み出し、現代の気分に合わせた新たなバランスを追求した。

また、今シーズンは「PLAY TOGETHER」をテーマに、大人の親子でゴルフを楽しむシーンをイメージ。ゴルフ経験の有無や年齢にとらわれず、「一緒にプレーする楽しさ」を表現している。世代を超えて共感できるゴルフの魅力を、店頭およびLOOKBOOKでのビジュアルを通じて提案する。





コレクションの特徴は、コレクション全体のバランスを見直し、メインとなるアイテムは今の時代に合ったシルエットへとアップデート。コーディネート全体での統一感を意識し、従来のゴルフウェアの枠にとらわれないスタイルを提案する。特にボトムスでは、ワイドシルエットなど新たなバランスにも挑戦している。

レディスにおいても、全体的にゆとりのあるシルエットを取り入れ、よりリラックス感のある着こなしに対応している。

襟まわりの設計を見直し、ボタンを開けても閉めても美しく見えるバランスに改良した。着用時の見え方はもちろん、ハンガーに掛けた際の収まりの良さにも配慮している。

パンツでは、ステッチやベルトループ幅など細部の仕様を再設計し、全体の印象を左右するアイテムの“面”を追求した。芯地の選定から見直すことで、より洗練された仕上がりとなっている。





「TIGORA（ティゴラ）」のブランドロゴは主張しすぎず、同系色をベースに商品に自然と溶け込むデザインを採用。日常的にも取り入れやすい仕上がりを目指した。

TIGORA GOLFは、プロゴルファーや競技志向のアマチュア選手のサポートをしている。プロトーナメントや公式競技でも使用される機能性と、デザイン性を兼ね備えたウェア・シューズを展開しており、幅広いプレイヤー層から支持を集めている。

アルペン＝https://store.alpen-group.jp