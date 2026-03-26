銀座コージーコーナーは、3月27日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、抹茶スイーツを販売する。

抹茶、チーズ、白あんを組み合わせた「抹茶ティラミスモンブラン」が新発売。清々しい抹茶の風味に、北海道産マスカルポーネやクリームチーズのほのかな塩味とコク、白あんのやさしい甘さが融合した新感覚の味わいを楽しめる。また、同時に発売する「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」は、なめらかでやさしい味わいの抹茶クリームをたっぷりと絞った、抹茶づくしの一品。「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」は、辻利一本店の宇治抹茶を使用し、ほどよい苦味が心地よい抹茶ホイップクリームと、ミルクホイップクリームを重ねた、まるで抹茶ラテのような味わいを楽しめるスフレワッフルになっている。新しい抹茶スイーツで癒しのひとときを過ごしてほしい考え。



「抹茶ティラミスモンブラン」

「抹茶ティラミスモンブラン」は、濃い味わいの抹茶カスタード入り抹茶スポンジの上に、まろやかな風味の抹茶チーズクリームを重ね、上面に爽やかな酸味のクリームチーズとほんのり甘い白あんを合わせた抹茶チーズあんを絞った。抹茶のほろ苦さとチーズのまろやかなコクと甘みが重なり合い、食べ進めるごとに異なる抹茶の味わいを楽しめる。



「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」

「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」は、濃い味わいの抹茶カスタード入り抹茶スポンジの上に、なめらかな抹茶クリームをたっぷり絞った。甘くてやさしい味わいの抹茶クリームと、しっかりとした抹茶の風味を楽しんでほしい考え。



「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」

「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」は、辻利一本店の宇治抹茶を使用したホイップクリームとミルクホイップクリームを、スフレのような軽い口どけのワッフル生地でサンドした。香り高くほどよい苦みの宇治抹茶ホイップクリームと、やさしい甘さのミルクホイップクリームが一つになって生まれる、まろやかな味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］

抹茶ティラミスモンブラン：496円

抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）：399円

スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）：248円

（すべて税込）

［発売日］

抹茶ティラミスモンブラン：3月27日（金）

抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）：3月27日（金）

スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）：発売中

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp