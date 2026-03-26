

神奈川県 環境農政局脱炭素戦略本部室 家庭グループ 主任主事の餘田尭彦氏

脱炭素は大切−−。そうはわかっていても、「何から始めればいいのかわからない」と感じている人は少なくないだろう。環境にやさしい選択をしようと思っても、我慢や負担がともなうのではないかと身構えてしまうこともあるからだ。そんな中、神奈川県が実施した「かながわCO2CO2（コツコツ）ポイント＋（プラス）」は、3ヵ月間でおよそ100万人もが利用する大規模な脱炭素推進キャンペーンとなった。しかも、利用者の約8割が「このキャンペーンをきっかけに、脱炭素につながる行動を意識するようになった」と答えているから驚きだ。なぜ、ここまで多くの人を動かすことができたのだろうか。その背景には、意識や努力に頼るのではなく、日々の買い物という“当たり前の行動”に組み込んだ設計の工夫があった。今回は、同キャンペーンの仕掛け人である神奈川県 環境農政局脱炭素戦略本部室 家庭グループ 主任主事の餘田尭彦氏に話を聞いた。

「かながわCO2CO2ポイント＋」は、CO2排出量の少ない商品やサービスを購入した利用者に対して、購入店で通常付与されるポイントに加え、「CO2CO2ポイント」という“脱炭素ポイント”を上乗せして付与するキャンペーンだ。対象となるのは、エコ包装（ノントレー）の精肉商品や再生PETを使用した飲料、化粧品の詰め替え商品、さらにはタンブラーの利用やペットボトルの回収といった、日常の消費行動に根ざしたものが中心。特別なアプリを新たに導入するのではなく、既存店舗のポイントシステムを活用する仕組みになっている。

キャンペーンは2023年度にスタートし、今回で3年目。餘田氏は、「初年度は6事業者・54店舗から始まり、約15万人の消費者に利用してもらった。翌年は9事業者・97店舗へと拡大し、延べ53万人以上が利用。そして3年目となる今回は、コンビニエンスストア2社を含む12事業者、約800店舗規模へと広がり、利用者はおよそ100万人に達した」と、これまでの広がりを振り返る。CO2削減量も、初年度の約22.7トンから、今年は約500.9トンへと大きく伸びている。





神奈川県は、2030年度までに温室効果ガス排出量を50％削減する目標を掲げている。こうした脱炭素社会の実現には、行政や企業の取り組みだけでなく、県民一人ひとりが気候変動問題を「自分事」として捉え、日常生活の中で行動を変えていくことが欠かせない。しかし餘田氏は、「言葉の認知は高まっていても、具体的な行動に移せている人はまだそれほど多くない」と話す。だからこそ、日々の買い物という身近な行動を入口に、無理なく“脱炭素型ライフスタイル”へと転換していく仕組みが必要だったという。

では、その具体的なアプローチとして、なぜ「買い物×ポイント」という形態を選んだのだろうか。一般的な脱炭素の取り組みとしては、省エネ家電への買い替えを支援するキャンペーンなどが全国の自治体で実施されている。神奈川県の近隣でも東京都で展開されており、多くの読者にもよく知られた施策ではないだろうか。

しかし餘田氏は、あえて別のアプローチを選んだ。「家電の買い替えは確かに効果が大きいが、物によっては10年に1度あるかないかのタイミング。一方で、買い物は毎日の行動になる。より多くの人に関わってもらうには、“日常の消費”に組み込む必要があると考えた」と語る。

さらに着目したのが、「ポイント」という仕組みだった。「いまは“ポイ活”という言葉が浸透しているように、ポイントは生活者にとって非常に身近な存在。多くの人が自分のポイント経済圏を意識しながら買い物をしている。その延長線上で参加できる形にできれば、自然と広がるのではないかと考えた」という。



神奈川県 環境農政局脱炭素戦略本部室 家庭グループ 主任主事の餘田尭彦氏

単に“環境に良いから”という理由だけでは、人の行動は変わりにくい。だからこそ、「お得」という動機を入り口にして脱炭素アクションに興味をもってもらおうと考えたわけだ。そして、もう一つの特徴は、既存のポイントシステムを活用している点にある。

「『かながわかながわCO2CO2ポイント＋』は、すでにある事業者のポイントシステムを活用するため、利用者の人たちに新しいアプリをダウンロードしてもらったり、特別な手続きをしてもらう必要はない。事業者にとっても、既存の仕組みを活用できるため、導入のハードルが低い。利用者にも事業者にも手間がかからない形にすることは、設計段階で重視したポイント」と説明する。

努力を求めるのではなく、手続きや負担で生じる“摩擦”を減らす。そして、我慢を促すのではなく、“お得”というモチベーションを入り口にする。そうした発想が、「かながわCO2CO2ポイント＋」の設計の核心になっている。





こうした設計の狙いは、確かな成果として数字にも表れている。キャンペーン利用者へのアンケートでは、88％が「脱炭素を考えるきっかけになった」と回答。さらに75％が「この事業をきっかけに、脱炭素につながる行動を意識するようになった」と答えている。加えて、「ポイントがなくても今後利用したい」と回答した人も55％にのぼった。

これは「かながわCO2CO2ポイント＋」が単なる一時的な“お得”なキャンペーンにとどまらず、利用者たちの意識や行動を変化させた実証的な取り組みであったことを示している。餘田氏はこう振り返る。「私たちとしても、ここまで高い割合で意識変化や行動変容のきっかけとなったという回答をもらえたのは、大きな手応えだった。特に、ポイントがなくても利用したいという声が半数を超えたことは、この取り組みが一過性のものではない可能性を示してくれていると感じている」。

また、重要なのは、最初の動機が必ずしも“環境を意識”したものでなくてもよいと考えている点だ。「環境のために、という強い想いがなくても、まずは普段の買い物の中で自然に選択してもらう。そして、その結果として『これが脱炭素につながっていた』と後から気づく。そうした積み重ねによって意識変化や行動変容へとつなげていくというやり方も脱炭素アクションの一つの在り方ではないかと考えた」と話す。

商品を普通に買い、あとからエコだと知る。その順番のあり方は問わない−−。そうした行動の先に気づきがあるという考え方も、「かながわCO2CO2ポイント＋」が示した、新しい脱炭素アプローチの可能性だったといえる。

一方で、見えてきた課題もある。アンケートでは高い割合で意識変化や行動変容が確認されたものの、そもそもキャンペーンに参加していない層、いわゆる“無関心層”へのアプローチは今後の大きなテーマだという。

餘田氏はこう語る。「これまで継続的に参加してくれている人や、もともと脱炭素への意識が高かった“関心層”に対しては、事業の認知度が着実に高まってきたという手応えがある。3年目を迎え、『今年もコツコツキャンペーンやるんですね』と声をかけてもらうこともあり、認知は広がってきたと感じている。一方で、そもそもキャンペーン自体を知らない人や、環境問題にあまり関心を持っていない人たちにどう届けていくかは、今後の課題。特に重要なのは、実施店舗に足を運んでもらうまでの“動線”をどうつくるかだと考えている」。

現在は店舗での広報を中心に、CO2削減量を可視化した「デカボスコア」の表示やポスター掲示などを通じて周知を図っている。加えて、今年度は横浜駅や川崎駅の駅ビジョンで動画広告を展開するなど、公共空間での発信も強化してきた。こうした店舗外での接点をどう持つかが鍵になると感じているという。



神奈川県 環境農政局脱炭素戦略本部室 家庭グループ 主任主事の餘田尭彦氏

また、無関心層へのアプローチを考える中で、浮かび上がってきたのが世代間の偏りだ。これまでの利用者データを見ると、中心となっているのは40代から60代。実施店舗の中心となっているスーパーマーケットを日常的に利用する世代が多い一方で、若年層との接点はまだ十分とはいえない。

「若い世代は、環境問題への関心自体は高い傾向にある。ただ、情報との接点や行動様式が上の世代とは少し異なっている。SNSを中心に情報を得る人たちも多く、店舗での掲示やポスターだけでは十分に届いていない可能性もある。例えば、今回参加してもらった雑貨小売販売事業『PLAZA』を展開するスタイリングライフ・ホールディングスは、Z世代やその母親世代に親和性の高い商品を多く取り扱っている。こうした店舗が増えていくことで、自然と接点を広げていけるのではないか」との考えを示した。

こうした課題を踏まえ、餘田氏が見据えるのは、取り組みのさらなる広がりだ。「利用者からは、『事業をどんどん継続してほしい』『利用できる店舗を増やしてほしい』といった声が毎年届いている。現在はスーパーマーケットなどが中心だが、今後は業態の幅を広げることで、より多くの消費者と接点を持てるようにしていきたい」と、今後に向けた展望を語る。

接点が増えれば、参加のきっかけも増える。そして、こうした選択が日常の中に自然と溶け込んでいけば、特別なキャンペーンに頼らなくても、脱炭素につながる商品や行動が当たり前に選ばれる未来へと近づいていく。

餘田氏は、「ポイントがあるから選ぶ、という段階を超えて、自然とそうした商品が選ばれる。そんな“自走化”が私たちの目指す理想の状態。そのためにも、まずは事業を着実に広げていきたい」と意欲を見せた。

“お得だから始める”。その一歩が、やがて“当たり前”へと変わっていく。「かながわCO2CO2ポイント＋」の挑戦は、そんな未来への布石でもある。［取材協力：高柳淳氏］

神奈川県＝https://www.pref.kanagawa.jp/