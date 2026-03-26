当時生後5か月の次男の頭部に暴行を加え意識不明の重体にさせた疑いで、警察に逮捕されたものの、その後不起訴となった男性（29）。

検察審査会が「不起訴不当」を議決したものの、大阪地検は再捜査の結果、「嫌疑不十分」で再び不起訴としました。



■傷害容疑の一部が「不起訴」

2023年9月の大阪地裁判決によると、29歳男性は当時住んでいた大阪府泉大津市の自宅で、▽2019年12月から2020年2月にかけ、当時0歳の長男に対し、体を手で持ち上げて放り投げベット上に落としたり、ひじを噛んだりする暴行を加え負傷させたほか、▽2021年12月、当時生後5か月の次男に額を噛む暴行を加え負傷させました。

同地裁はこの男性に、暴行と傷害の罪で懲役2年・執行猶予5年の有罪判決を下し、男性側・検察側の双方が控訴せず、判決は確定しました。

この男性は、次男に対し、頭部に強い衝撃を加え急性硬膜下血腫などの重傷を負わせた疑いでも逮捕・送検されていましたが、大阪地検はこの傷害容疑をめぐっては、「捜査を尽くしたが、起訴に足るまでの事実を認定できなかった」として不起訴としました。

次男は意識を回復しないまま、その後死亡しています。



■「供述が著しく変遷」検審が不起訴不当を議決

この不起訴について、申し立てを受けた大阪第三検察審査会が審査。

同検察審査会は、

▽病気などの内因性や事故の可能性が完全には否定されないという指摘もあるが、状況を鑑みると、被害者は何者かに外力を加えられたことによって傷害を負ったと考えるのが相当

▽男性の供述内容が著しく変遷しているうえ、変遷させたタイミングも不自然。真実を隠そうとする意図すら感じられる。犯行を隠蔽しようとしたのではないかとの疑いを持たざるをえない

と指摘し、去年10月に「不起訴不当」を議決していました。



■嫌疑不十分で再び不起訴

議決を受けて大阪地検は再捜査を行っていましたが、3月5日付けで、この男性を再び不起訴（嫌疑不十分）としました。

地検は「捜査を尽くし、裁判で適正な判決を得られるか否かという観点から慎重に判断した」としています。